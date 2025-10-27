Telekom v októbri rozbieha sériu osvetových aktivít na zvýšenie bezpečnosti seniorov v digitálnom prostredí. V grantovom programe Zrelí na dobu digitálnu podporí projekty sumou 65 000 eur

|
Pondelok 27.10.2025
Meniny má Sabína
Denník - Správy
|Prílohy
Veková skupina 60+ patrí medzi najzraniteľnejšie obete digitálnych podvodov, ktoré nielenže exponenciálne narastajú, ale stávajú sa sofistikovanejšími a ťažšie rozpoznateľnými. Podľa údajov z MV SR bolo do októbra tohto roka evidovaných 350 pokusov o digitálny podvod na senioroch, takmer polovica prípadov bola dokonaná a celková škoda presiahla 1,6 milióna eur. Podvodníci sa vydávajú za príbuzných v núdzi, falošných policajtov či bankových zamestnancov, pričom využívajú dôverčivosť seniorov, ich menšiu skúsenosť s technológiami a emocionálny nátlak. "Kritické myslenie, overovanie zdrojov informácií, odolnosť voči emocionálnemu nátlaku a celková mediálna gramotnosť sú v dnešnej dobe pre seniorov kľúčovými nástrojmi, ako sa chrániť v digitálnom svete. Je dôležité, aby mali prístup k informáciám a nástrojom, ktoré im pomôžu bezpečne využívať výhody digitálnych technológií,” vysvetľuje Marcel Zanechal, manažér korporátnej bezpečnosti Slovak Telekomu.
Telekom sa téme digitálneho vzdelávania seniorov venuje systematicky už od roku 2021. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis doposiaľ podporil sumou 212 000 € viac ako päťdesiat organizácií po celom Slovensku. Podľa Miroslavy Remenárovej, riaditeľky Útvaru vonkajších vzťahov a udržateľnosti spoločnosti Slovak Telekom, záujem o grantový program Zrelí na dobu digitálnu kontinuálne narastá: "Minulý rok bol tak veľký, že sme sa rozhodli grant navýšiť. Záleží nám na tom, aby sa každý mohol cítiť v digitálnom priestore bezpečne a aby mali seniori možnosť budovať svoje digitálne zručnosti. Tento rok naše úsilie ešte zintenzívňujeme - zapájame sa do série osvetových aktivít, ktoré sa budú konať počas jesene po celom Slovensku a rozširujeme aj spôsoby, akými sa seniori môžu o téme dozvedieť viac."
Pre seniorov je tu webová stránka, videá, letáky aj prednášky
Rady na webovej stránke www.enter.study/svet-seniorov dá seniorom aj obľúbená herečka Ľudmila Swanová, ktorá sama zažila situáciu s pokusom o podvod. Na stránke sa okrem videí nachádzajú aj letáky a tipy, ktoré môžu pomôcť seniorom, ako sa brániť telefonickým podvodom či podvodným emailom. Letáky budú k dispozícii online aj v T Centrách. Nebudú chýbať ani na sérii osvetových podujatí, ktoré sa začnú už v polovici októbra. Organizuje ich Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR a Slovak Telekom sa na nich zúčastní ako jediný telekomunikačný operátor. "Téma ochrany seniorov pred nástrahami podvodných telefonátov alebo správ sa netýka len ich, ale nás všetkých, ktorí im v tom dokážeme pomôcť. Preto sa pripájame k aktivitám, ktoré podporia povedomie o tejto dôležitej téme, a najmä môžu pomôcť pri jej riešení,” dodala M. Remenárová.
Nový ročník grantového programu: Digitálny senior v bezpečí
Piaty ročník grantovej výzvy Zrelí na dobu digitálnu 2026 / Digitálny senior v bezpečí sa zameriava na aktuálnu potrebu posilniť ochranu seniorov pred digitálnymi hrozbami. Nadačný fond Telekom vyčlenil na podporu projektov sumu 65 000 eur. Granty budú smerovať najmä na iniciatívy, ktoré pomáhajú seniorom zlepšiť komunikačné zručnosti v online prostredí, rozvíjať kritické myslenie a orientovať sa v témach ako phishing, spam, zneužitie osobných údajov či nenávistné správanie na internete.
Medzi príklady úspešne zrealizovaných projektov patrí napríklad výučba kybernetickej bezpečnosti v Košiciach a Spišskej Novej Vsi, digitálne kurzy pre nepočujúcich seniorov v Prešove či vzdelávanie o dezinformáciách v Bratislave, v Martine sa seniori učili pracovať s katastrálnymi mapami a nakupovať online. Projekty potvrdili záujem seniorov o digitálne zručnosti, ktoré im prinášajú väčšiu bezpečnosť, samostatnosť a spoločenské zapojenie.
Prihlasovanie do programu je otvorené do 28. novembra 2025. Výsledky budú oznámené 12. decembra 2025 a úspešní žiadatelia budú môcť čerpať finančné prostriedky od januára do augusta 2026. Viac informácií získajú na www.nadacnyfondtelekom.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Telekom v októbri rozbieha sériu osvetových aktivít na zvýšenie bezpečnosti seniorov v digitálnom prostredí. V grantovom programe Zrelí na dobu digitálnu podporí projekty sumou 65 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
