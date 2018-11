Babiš i jeho exmanželka sa vyjadrili ku kauze Andreja Babiša mladšieho

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 19. novembra (TASR) - Bývalá manželka českého premiéra Andreja Babiša Beata vo videu odvysielanom v nedeľu večer TV Nova odsúdila novinárov servera Seznam Zprávy Sabinu Slonkovú a Jiřího Kubíka za to, že skrytou kamerou natáčali vo Švajčiarsku rozhovor s jej chorým synom. Ich reportáž považuje za útok na ich súkromie. Premiér Andrej Babiš ten istý deň na svojom facebookovom profile uviedol, že so synom sa stretol v sobotu v Ženeve, informovali Novinky.cz.povedala po slovensky Beata Babišová.Po týždni tak zareagovala na reportáž spomínaných novinárov, v ktorej Babišov syn Andrej povedal, že bol proti svojej vôli odvezený na polostrov Krym anektovaný Ruskom. Premiér podľa svojho syna chcel, aby zmizol z Česka kvôli vyšetrovaniu dotácií pre farmu Čapí hnízdo.Babišová mala výhrady aj k forme rozhovoru:Tým, že bola zverejnená adresa ich bydliska vo Švajčiarsku, obaja podľa Babišovej nemôžu ani slobodne vyjsť na ulicu. V reportáži servera Seznam Zprávy však nijaká adresa nezaznela a o Ženeve písal až neskôr premiér Babiš na sociálnej sieti, pripomínajú Novinky.cz.Beata Babišová vyzvala novinárov, aby rešpektovali súkromie a ju a jej syna ďalej neobťažovali. Zároveň požiadala advokátov "o ochranu práv celej našej rodiny. Ešte zvlášť žiadam pani Slonkovú a pána Kubíka, ktorí po mesiaci zase prišli do domu, kde bývame, 16. novembra 2018, aby nás už neobťažovali, pretože hovoriť s nimi už nebudeme."Premiér Babiš v nedeľu na Facebooku informoval, že deň predtým bol navštíviť svojho syna Andreja a jeho matku, aby si vypočul, ako prežívajú posledné dni.napísal Babiš.Odmietol tvrdenia, že sa so synom nevidel od svojej svadby s Monikou Babišovou pred 1,5 rokom:Babiš ďalej uviedol, že aj pod mediálnym tlakom ďalej pracuje:V rozhovore, ktorý v nedeľu večer odvysielala TV Nova, Babiš okrem iného povedal, že s nápadom na Čapí hnízdo prišla jeho staršia dcéra Adriana. Zdôraznil, že farmu sám nikdy nevlastnil. Jeho syn bol v čase, keď k prevodu akcií došlo, psychicky v poriadku a choroba sa u neho prejavila až o osem rokov neskôr. To, či bude vypovedať na polícii, nechá Babiš na ňom.O sobotných demonštráciách proti nemu povedal:Babiš zopakoval, že keby nebol v politike, o žiadnej farme Čapí hnízdo by nikto nikdy nepočul. Dotácia bola podľa neho pridelená podľa pravidiel.konštatoval Babiš.