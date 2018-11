D. Trump zvažuje ďalšie personálne zmeny v Bielom dome

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje, že vymení niekoľko ľudí vo svojom blízkom okolí.povedal Trump v rozhovore pre televíziu Fox News, ktorý bol nakrútený v piatok, ale stanica ho odvysielal až v nedeľu.Trump podľa agentúry AFP nevylúčil, že nakoniec vymení len dvoch spolupracovníkov, potrebuje však "flexibilitu". Bez ohľadu na tieto úvahy jeho vláda funguje "ako dobre naolejovaný stroj".Prezident nepotvrdil svoje skoršie ubezpečenie, že personálny šéf Bieleho domu John Kelly zostane vo funkcii do roku 2020. Na Kellym má "niektoré veci" rád, iné sa mu nepáčia. Kelly robí "v mnohých ohľadoch skvelú prácu", ale v určitom okamihu sa bude chcieť "pohnúť ďalej".V rozhovore Trump tiež nevylúčil odvolanie ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovej, ktorú má veľmi rád a rešpektuje ju, ale želal by si, aby v otázke hranice medzi USA a Mexikom bola "oveľa tvrdšia".Trump ďalej obhajoval preloženie zástupkyne poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Miry Ricardelovej na inú pozíciu v rámci jeho administratívy po kritike, ktorú v stredu vyslovila jeho manželka Melania.povedal Trump o kroku svojej ženy. Na margo Ricardelovej uviedol:Ricardelová mala údajne spory s členmi Trumpovej rodiny. Televízna stanica CNN informovala, že personál Melanie Trumpovej sa dostal do sporu s Ricardelovou počas októbrovej návštevy prvej dámy v Afrike. Medzi dôvody konfliktu patrili údajne miesta na sedenie v lietadle.Trump v rozhovore bagatelizoval rozhodnutie federálneho sudcu vrátiť akreditáciu redaktorovi spravodajskej televízie CNN Jimovi Acostovi, ktorému ju odobral 7. novembra po ostrej výmene názorov s ním. Vyslovil pochybnosti o dostatočnej "etikete" novinárov, informujúcich o jeho vláde. Zopakoval, že Biely dom vypracuje pravidlá správania sa novinárov na tlačových konferenciách: