Babiš: Nie je potrebné zvyšovať rozpočet pre agentúru Frontex

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - V rámci rokovaní o nelegálnej migrácii nie sú zásadné zmeny. Podobne aj ohľadom dohody o brexite. Uviedol to predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš pred začatím summitu EÚ v Bruseli.S odkazom na brexit český premiér pripomenul, že hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier vyjednáva za všetky členské krajiny, a dodal, že počas pracovnej večere sa uvidí, či povie niektoré nové veci. Lídri rovnako zhodnotia aj vystúpenie britskej premiéry Theresy Mayovej a jej posolstvo k dohode o brexite.Český premiér sa pred začatím rokovaní Európskej rady zúčastnil na summite európskych liberálov (ALDE), kde s ostatnými účastníkmi prebrali súčasné témy týkajúce sa brexitu a migrácie.Babiš s odkazom na otázku migrácie zdôraznil význam snáh EÚ o posilnenie vzťahov so severoafrickými krajinami, cez ktoré do Európy prúdia nelegálni migranti. Zopakoval aj svoj postoj voči návrhom zvýšiť rozpočet Európskej agentúry pre pobrežnú a pohraničnú stráž (Frontex) o desať miliárd eur.opísal situáciu Babiš. Európska komisia navrhuje posilniť jednotky Frontexu na 10.000 členov, čo si vyžaduje aj vyššie rozpočtové položky.vysvetlil český premiér.Babiš pripomenul, že je ochotný ponúknuť EÚ svoje skúsenosti z pobytu v Maroku, kde v minulosti služobne pôsobil päť rokov. Spresnil, že stále má v tejto krajine kontakty a stretol sa aj s marockým kráľom Muhammadom VI. počas jeho pobytu v Prahe. Dodal, že požiadal o možnosť návštevy v Alžírsku a do Maroka plánuje ísť na čele delegácie podnikateľov z ČR. Počas pobytu v Maroku chce rokovať o pozícii tejto krajiny, podobne ako to už robí Španielsko, aj o otázkach migrácie a spolupráce s EÚ.Podľa Babiša by členské krajiny EÚ mali uzavrieť dohody so severoafrickými krajinami podobné tej, akú pre obmedzenie migračného toku uzavreli s Tureckom.uviedol.Predseda vlády ČR zároveň potvrdil, že sa vo štvrtok ráno stretne so zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Microsoft Billom Gatesom. Ten svoj pobyt v Bruseli v rámci rokovaní s Európskou komisiou chce využiť na sériu polhodinových stretnutí s niektorými premiérmi a prezidentmi členských krajín EÚ. Babiš priznal, že pozvánka na stretnutie prišla od Gatesa, čo ho teší, a v rámci rokovania by sa chcel amerického miliardára a filantropa opýtať, či by sa nechcel zúčastniť na niektorých projektoch v Sýrii.