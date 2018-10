Ceny ropy klesli, americká WTI sa dostala až pod 70 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom cena americkej ropy WTI dočasne padla pod hranicu 70 USD (60,71 eura) za barel prvýkrát za mesiace. Dôvodom bol nárast ropných rezerv v USA, ktoré sa zvýšili takmer trojnásobne v porovnaní s očakávaniami.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa o 19.28 h SELČ predával po 70,15 USD. To bolo o 1,77 USD alebo 2,46 % menej než v utorok (16. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Predtým WTI zlacnela až na 69,63 USD za barel. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropu Brent klesla o 1,16 USD alebo 1,42 % na 80,25 USD za barel.Ceny ropy v posledných dňoch podporovali obavy týkajúce sa sankcií voči Iránu a napätie medzi USA a Saudskou Arábiou po smrti saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.Ropné rezervy v USA sa v uplynulom týždni zvýšili o 6,5 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. To bol ich štvrtý nárast po sebe. Zásoby stúpli napriek poklesu produkcie v USA o 300.000 barelov denne na 10,9 milióna barelov.(1 EUR = 1,1530 USD)