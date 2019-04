Babiš: Odklad brexitu o jeden rok by bola z pohľadu ČR ideálna doba

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš by podporil odklad Spojeného kráľovstva z Európskej únie o jeden rok. Po príchode na mimoriadny summit EÚ o brexite v Bruseli spresnil, že by to bola "ideálna doba".Pred novinármi vysvetlil, že videl návrh predsedu Európskej rady Donalda Tuska o ročnom odklade brexitu, do konca marca 2020, čo by podľa neho upokojilo situáciu a Británia by dostala potrebný čas, aby konečne urovnala svoje vnútropolitické veci.Na otázku, či nezdieľa obavy, že Briti sa v prípade dlhšieho odkladu brexitu zúčastnia na eurovoľbách a v Európskom parlamente a v inštitúciách EÚ môžu blokovať rôzne rozhodnutia, aj tie o rozpočte, Babiš uviedol, že zatiaľ je stále otázne, či sa Británia do tejto situácie dostane. "Nie je úplne vylúčené, že si to rozmyslia a že nakoniec v Únii zostanú, a ak tam budú naďalej, tak by mali mať rovnaké práva ako doteraz," dodal.Český premiér zopakoval, že pre ČR by bolo najlepšie, keby Británia neodchádzala z Únie.opísal situáciu. V tejto súvislosti upozornil, že je potrebné, aby členské štáty mali silnejšiu pozíciu vo vzťahu k Európskej komisii, aby boli viac zapojené do rôznych finančných záležitostí ako je napríklad aj vyjednávanie obchodných záležitostí so Spojenými štátmi.uviedol Babiš. Zopakoval, že na pracovnom stole sú tri termíny.Britská premiérka Theresa Mayová navrhla 30. jún, hovorí sa o konci roku 2019 a aj o konci marca 2020. Praha nemá s poslednými dvoma návrhmi žiaden problém. Aj keď sú návrhy, že Spojené kráľovstvo by malo ponúknuť nejaké záruky, že počas doby odchádzania nebude škodiť záujmom EÚ ako celku.zhodnotil situáciu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)