Macron: Lídri EÚ musia vedieť, prečo potrebuje Británia viac času

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vystupuje z limuzíny počas príchodu na mimoriadny summit EÚ v Bruseli 10. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. apríla (TASR) - Jednota Európskej únie je stále v ohrození a nič ju nesmie narušiť, myslí si francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vyjadril sa tak po príchode na mimoriadny summit EÚ o brexite, ktorý sa v stredu koná v Bruseli.Macron v tejto súvislosti dodal, že nie je na 27 členských štátoch Únie, abyproti brexitu.Francúzsky prezident ďalej uviedol, že, čím podľa televízie Sky News narážal na odklad odchodu Británie z Európskej únie do 30. júna, o ktorý minulý týždeň požiadala britská premiérka Theresa Mayová. Európskym lídrom podľa jeho slov bude musieť Británia vysvetliť, prečo by mala dostať viac času.Európski lídri na mimoriadnom summite EÚ zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, prípadne prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Theresy Mayovej o ďalší odklad brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla s tým, že pôvodný termín odchodu bol stanovený na 29. marca.Podľa médií sa očakáva, že lídri na summite odklad odsúhlasia, nie je však celkom jasné na akú dobu, ani za akých podmienok.Predseda Európskej rady Donald Tusk ešte v utorok rozposlal premiérom a prezidentom 27 krajín EÚ tradičný predsummitový list, v ktorom zopakoval svoj, aby bola Úniaa poskytla Londýnu viac času — až jeden rok — na vyriešenie svojich interných politických problémov, ktoré bránia prijatiu dohody o brexite.Podľa jeho slov totižže britskej Dolnej snemovni sa podarí ratifikovať dohodu o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ do konca júna, teda do dátumu, ktorý navrhla Mayová. Tusk ďalej upozornil, že takáto situácia mohla vyústiť do opakovaných žiadostí Londýna o odklad brexitu a ďalších krízových summitov, čo by zatienilo bežnú pracovnú agendu ostatných 27 krajín EÚ.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová)