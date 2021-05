Babiš ohlásil koniec Arenbergera vo funkcii ministra zdravotníctva, na pozíciu sa vráti Vojtěch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2021 - Český minister zdravotníctva Petr Arenberger v utorok rezignuje. Oznámil to premiér Andrej Babiš s tým, že ho nahradí niekdajší šéf rezortu zdravotníctva Adam Vojtěch. Arenberger rezignáciu oznámi v utorok na tlačovej konferencii, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Babiš vysvetlil, že Arenberger odôvodnil svoj odchod tým, že celá jeho rodina je pod tlakom. Ako pripomínajú Novinky, Arenberger mal problémy so svojimi majetkovými priznaniami, v ktorých „opomenul“ uviesť viaceré skutočnosti.Vojtěch bol ministrom zdravotníctva počas prvej vlny pandémie koronavírusu a skončil vlani na jeseň. Podľa Babiša vtedy odišiel, pretože toho bolo na neho veľa a bol znechutený politikou a médiami. Po Vojtěchovi sa funkcie ujal epidemiológ Roman Prymula, toho však neskôr vystriedal odborník na detskú hematológiu Jan Blatný a napokon spomenutý riaditeľ Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady Arenberger. Teraz by mal Vojtěch zostať vo funkcii do konca vlády.Predseda vlády plánuje nomináciu oznámiť prezidentovi Milošovi Zemanovi, ale nepredpokladá, že by mal mať s Vojtěchom problém.