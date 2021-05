Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu parlamentu, Heger bude vysvetľovať tajné stretnutie v SIS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2021 - Schôdza Národnej rady SR (NR SR), na ktorej by mal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) v utajovanom režime vysvetliť zámer a výsledky minulotýždňového stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu so zástupcami bezpečnostných zložiek v budove Slovenskej informačnej služby (SIS), sa bude konať v stredu 26. mája so začiatkom o 9:00.Informuje o tom NR SR na svojej webovej stránke. Zvolanie schôdze iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).