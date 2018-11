Babiš opäť vyhlásil, že z postu predsedu vlády ČR nikdy neodstúpi

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. novembra (TASR) - Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš v piatok zopakoval, že napriek výzvam, aby v súvislosti s kauzou údajného únosu svojho syna na Krym podal demisiu, nemieni odstúpiť a nikdy tak neurobí.Babiš vo svojom emotívnom vyhlásení pred odletom do Bruselu zároveň novinárov obvinil, že informovaním o kauze farmy Čapí hnízdo spôsobili zhoršenie zdravotného stavu jeho syna, ktorý údajne trpí schizofréniou. Informoval o tom server Novinky.cz.Český premiér sa súčasne poďakoval prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi, ktorý vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Barrandov uviedol, že v prípade vyslovenia nedôvery vláde poverí zostavením novej opäť Babiša.Na rezignáciu Babiša až od vyšetrenia kauzy Čapí hnízdo vyzval Senát i opozícia v Poslaneckej snemovni, ktorá iniciovala hlasovanie o dôvere vláde. Hlasovanie sa uskutoční na budúci piatok.Opozícia má v parlamente 92 z 200 poslancov. Aby jej návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu prešiel, muselo by ho podporiť 101 poslancov. ANO a sociálni demokrati majú v parlamente 93 poslancov. Vládu podporuje aj 15 poslancov za komunistickú stranu.Odstúpenie Babiša z funkcie premiéra až do vyšetrovania jeho kauzy si želá aj väčšina respondentov prieskumu agentúry Median. Jeho demisiu žiadali i tisíce ľudí, ktorí sa vo štvrtok zišli na Václavskom námestí v Prahe.Kauzu okolo údajného únosu Babišovho syna z prvého manželstva na Krym, anektovaný Ruskom, odštartoval 12. novembra server Seznam Zprávy, ktorý zverejnil rozhovor so samotným Andrejom Babišom mladším, žijúcim v súčasnosti vo Švajčiarsku u svojej matky. Podľa jeho slov ho na Kryme zadržiaval bývalý vodič spoločnosti Agrofert Petr Protopopov, ktorého manželka-psychiatrička mala podľa dostupných informácií vypracovať správu so záverom, že Babiš mladší nie je zdravotne spôsobilý.Babiš označil kauzu za vykonštruovanú a uviedol, že polícia už v máji podozrenie z únosu vyvrátila. Jeho syn podľa neho trpí schizofréniou a návštevu novinárov vo Švajčiarsku označil za hyenizmus.