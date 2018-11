Druhé z troch jesenných zhromaždení „rebelujúceho“ združenia

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (OTS) -P. Kasalovský povedal :Dodal aj túto informáciu :V tejto súvislosti P. Kasalovský zdôraznil, že viacerí členovia uvažujú o príprave návrhu zákona, aby prístup na internet sa stal ľudským právom. Akékoľvek úvahy o cenzúre obsahu, čo je a čo nie je konšpiratívne, sú blízke mysleniu v povojnovom období – osobitne v časoch Studenej vojny – a nebezpečné pre národ, štát, pre občanov a ľudské práva ako také, zdôraznil.Stačí si prečítať, alebo vypočuť komentáre v našom mediálnom priestore, v ktorom je dostatok ľudí, ktorí sa cvičia akoby na prácu s myslenou gilotínou, teda dehonestácii práva na názor a jeho vyznávačov.Predstaviteľ P. Kasalovský predložil združeniu, ktoré pôsobí už dvadsiatyšiesty rok, akoby o polrok skôr dokument. Cieľom bolo otvorenie celoklubovej diskusie a tvorba dokumentov na zlepšenie života v Slovenskej republike, v Európe a vôbec vo svete.Dokument pripravil kolektív členov združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru.V diskusii vystúpili predseda SOPK P. Mihók, P. Čatloš, D. Bohmer a prof. J. Husár.hovoril o.i. o súčasnej demokracii ako o nespravodlivej voči pracujúcim, o demokracii a vzdelanosti, no aj o potrebe vygenerovať nový politický systém. Venoval sa aj otázkam spolupráce medzi štátmi a ich národmi ako o základnej podmienke zachovania mierových podmienok pre život. V súvislosti s migráciou zdôraznil, že je síce normálnym javom, ale akceptovateľná môže byť len vtedy, keď nejde o „vývoz" hodnôt do krajín, v ktorých by sa mali integrovať. V opačnom prípade ide o „inváziou", uviedol P. Mihók.sa venoval aj dôsledkom globalizácie a tiež záujmu niektorých kruhov vytvárať z obyvateľstva beztvarú masu.sa venoval problematike ľudskej čestnosti a statočnosti, o charakternosti a schopnosti stáť si za svojím názorom. Ako príklad charakternosti uviedol prof. J. Masarika počas voľby rektora UK.Predstaviteľ združenia a spoluiniciátor Medzinárodného mierového výboru P. Kasalovský potvrdil za jeho členov prítomných a ospravedlnených členov na zhromaždení, ako aj tých, ktorí prejavili vôľu pôsobiť v dvojročnom funkčnom období, ktoré sa začne 1. decembra 2018.