 24hod.sk    Zo zahraničia

17. novembra 2025

Babiš položil kvety na Národnej triede v Prahe, po vypočutí si nadávok do „eštebákov“ odišiel do kaviarne


Do pokoja pražskej kaviarne odišiel líder českého hnutia ANO Andrej Babiš po nepríjemnom zážitku z Národnej triedy, kde ho v pondelok počas sviatku 17. novembra čakali ...



czech_republic_election_43106 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Do pokoja pražskej kaviarne odišiel líder českého hnutia ANO Andrej Babiš po nepríjemnom zážitku z Národnej triedy, kde ho v pondelok počas sviatku 17. novembra čakali nadávky do „eštebákov“ a pískanie. Informuje o tom web Blesk. Na Národnej triede položili kvety pri pietnom mieste pripomínajúcom udalosti 17. novembra 1989.


Niektorí ľudia na Národnej triede pískali a volali „hanba“ či „ŠtB“. Z davu sa však ozvali aj ojedinelé zavolania „Nech žije Babiš“ alebo „Nech žije Andrej“.

Babiš novinárom na Národnej triede stručne povedal, že význam 17. novembra spočíva v tom, že krajina získala slobodu, demokraciu či slobodné voľby. Protesty proti sebe na Národnej triede dal Babiš do súvislosti s tým, že sa podľa neho opäť aktivizoval spolok Milion chvilek. „Nikdy som nebol eštebák, ja som nikdy nič nepodpísal, ja som vyhral všetky súdy,“ vyhlásil.

Bývalý a pravdepodobne budúci český premiér Babiš bol za normalizácie členom KSČ a pracovníkom podniku zahraničného obchodu. Podľa dokumentov slovenského Ústavu pamäti národa sa v roku 1980 stal dôverníkom Štátnej bezpečnosti a o dva roky neskôr ho komunistická tajná polícia získala na spoluprácu ako agenta s krycím menom „Bureš“, pripomína Blesk.

Babiš vedomú spoluprácu s ŠtB popiera a roky viedol na Slovensku súdne spory. Nakoniec uzavrel dohodu so slovenským ministerstvom vnútra, ktoré uznalo, že Babiš bol v dokumentoch niekdajšej Štátnej bezpečnosti ako agent evidovaný neoprávnene, dodáva portál.


Zdroj: SITA.sk - Babiš položil kvety na Národnej triede v Prahe, po vypočutí si nadávok do „eštebákov“ odišiel do kaviarne © SITA Všetky práva vyhradené.

