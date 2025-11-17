Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

17. novembra 2025

Sklenený pohár s kvetinovým vzorom obsahuje priveľa kadmia a olova, varujú hygienici


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na nevyhovujúci výrobok, sklenený pohár s kvetinovým vzorom, ktorý ...



befunky collage 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na nevyhovujúci výrobok, sklenený pohár s kvetinovým vzorom, ktorý obsahuje zvýšené množstvo škodlivých látok kadmia a olova. Pohár s EAN kódom 0200030600311 a výrobnou dávkou 270268 vyrobený spoločnosťou Zebra A/S z Dánska s pôvodom v Číne bol odobratý z obchodnej siete na Slovensku.


Podľa výsledkov skúšok Národného referenčného laboratória na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch určených na kontakt s potravinami, a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Namerené hodnoty prekračujú limitné hodnoty – obsah kadmia dosiahol 0,90 mg na predmet, pričom povolený limit je 0,2 mg, a obsah olova bol 6,44 mg na predmet, pričom limit je 2 mg.

Úrad verejného zdravotníctva SR preto prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu a jeho zaradenie do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Spotrebiteľom sa odporúča, aby si tento pohár nekupovali, nepoužívali už zakúpený výrobok a v prípade možnosti ho vrátili späť do predajne, kde ho kúpili.


Zdroj: SITA.sk - Sklenený pohár s kvetinovým vzorom obsahuje priveľa kadmia a olova, varujú hygienici © SITA Všetky práva vyhradené.

