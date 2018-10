Babiš priznal volebnú porážku, chce jednokolovú voľbu do Senátu

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. októbra (TASR) - Po tom, ako vládne ANO získalo v druhom kole volieb tretiny českého Senátu iba jedného senátora - Miroslava Adamka v Šumperku, premiér a šéf hnutia Andrej Babiš priznal volebnú porážku. V reakcii na výsledky volieb novinárom povedal, že chce iniciovať zmenu volebného zákona.povedal Babiš v sobotu pre spravodajský server Novinky cz.dodal.Babiš dlhodobo hovorí o tom, že voľby do hornej komory by mali byť jednokolové. Chystá sa vraj predložiť novelu volebného zákona. Dvojkolový systém je podľa neho v dnešnej dobe nezmyselný, čo vraj dokazuje nízka volebná účasť. V druhom kole volieb, v ktorých sa vyberá tretina senátorov, prišlo podľa informácii iHNed.cz. k volebným urnám len 16,49 percenta oprávnených voličov.Sám Babiš voliť tiež nešiel. Vyhlásil, že má naplánovanú zahraničnú cestu a navyše nepostúpil kandidát ANO. Za obvod Benešov by si tak musel vybrať medzi kandidátom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a opozičnej Občianskej Demokratickej strany (ODS).Z druhého kola volieb tretiny českého Senátu vyšla v sobotu víťazne ODS, ktorá získala deväť kresiel a v Senáte bude mať spolu 16 zástupcov. Rovnaký počet senátorov bude mať aj Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDU-ČSL). Vládne subjekty ANO a Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) získali v druhom kole každá jedno kreslo a v hornej komore budú mať dokopy 20-členné zastúpenie.Horná komora českého parlamentu - Senát má 81 členov volených na šesťročné funkčné obdobie. Voľby sa konajú každé dva roky, keď sa obnoví jedna tretina zloženia senátu - čo znamená 27 senátorov.