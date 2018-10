Trump je pesimistický ohľadom osudu saudskoarabského novinára

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump je pesimistický ohľadom osudu nezvestného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. V sobotu vyhlásil, žea že mohol byť zavraždený, uviedla agentúra AFP.Chášukdží, rezident USA a kritik saudskoarabskej vlády, zmizol takmer pred dvoma týždňami, keď vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.povedal Trump novinárom v Bielom dome.Tureckí predstavitelia sú presvedčení, že Chášukdží bol zavraždený v budove konzulátu. Do médií dokonca prenikli informácie, že bol mučený a rozštvrtený. Saudská Arábia však trvá na tom, že bezpečne opustil budovu.Protesty sprevádzajúce jeho zmiznutie by mohli poškodiť nielen krehké vzťahy medzi Tureckom a Saudskoarabským kráľovstvom, ale tiež znepokojiť západných podporovateľov kráľovstva a poškvrniť reformy uskutočňované pod vedením saudskoarabského korunného princa.