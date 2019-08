Babiš s Hamáčkom problém okolo ministra kultúry zatiaľ nevyriešili

Na archívnej snímke Jan Hamáček. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. augusta (TASR) - Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš nepresvedčil šéfa ČSSD Jana Hamáčka, aby mu priniesol iné meno kandidáta na post ministra kultúry. Informoval o tom v pondelok spravodajský server iDNES.czpovedal Hamáček po pondelňajšom rokovaní s Babišom na Úrade vlády, kde sa pokúsili vyriešiť problém, ktorý ohrozuje existenciu koalície ANO a ČSSD.povedal Hamáček. Pokiaľ nebude mať ČSSD možnosť ovplyvňovať to, kto bude za ňu vo vláde, nemá podľa neho vo vláde čo robiť.Babiš síce podpredsedu ČSSD Michala Šmardu do vlády koncom mája navrhol, ale prezident Miloš Zeman jeho nomináciu neakceptoval a Babiš tvrdí, že názor na neho zmenil aj on.napísal podľa iDNES.cz Babiš na Facebooku.V rozhovore pre iDNES v nedeľu český premiér povedal, že mu so Šmardom došla trpezlivosť, keď ministerku financií Alenu Schillerovú označil za "Kalouska v sukni".