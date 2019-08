ALENU ZS. A SPOL. BY MOHLI OBŽALOVAŤ V PRIEBEHU PÁR TÝŽDŇOV

Na snímke vľavo Alenu Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Pezinok 19. augusta (TASR) - Obžalobu na Alenu Zs., Miroslava M., Tomáša Sz. a Zoltána A. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mohli vzniesť v priebehu najbližších týždňov do 27. novembra. Vtedy im končí väzba, nemuselo by sa tak žiadať o jej predĺženie. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý o tom informoval na tlačovej konferencii v Pezinku. V prípade obvinených ide podľa neho o dôvodné podozrenie v súvislosti so štyrmi dokonanými vraždami a v súvislosti s prípravou najmenej troch vrážd.