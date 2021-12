Babiš sa bude znovu uchádzať o post predsedu strany ANO, zvažuje aj kandidatúru na prezidenta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Odstupujúci český premiér Andrej Babiš na záverečnej tlačovej konferencii svojej vlády v piatok povedal, že bude znova kandidovať na post predsedu strany ANO. To, či sa bude uchádzať o zvolenie za českého prezidenta, sa podľa jeho slov uvidí na budúci rok. „Aká bola naša vláda, to vyhodnotí história,“ povedal.Babiš pripomenul, že v piatok ráno zasadala Rada vlády pre zdravotné riziká. „Je jasné, že v polovici januára budúceho roka omikron ovládne Európu, my sme na to pripravení,“ konštatoval.Končiaci minister zdravotníctva Adam Vojtěch pripomenul, že od piatka od 10:00 sa skrátila lehota čakania na posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu na päť mesiacov pre ľudí vo veku nad 45 rokov. Všetkých občanov vyzval, aby sa dali zaočkovať.Vláda Petra Fialu (ODS) úrad preberá v piatok po vymenovaní prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Fiala bude v priebehu piatka a tiež v sobotu uvádzať jednotlivých ministrov do ich úradov. Novú vládu budú tvoriť zástupcovia ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ktorí kandidovali spoločne v rámci koalície SPOLU, a zástupcovia koalície Pirátov a STAN.