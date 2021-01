Babiš sa ospravedlnil Čechom za obmedzenia. Ľudí v kritickej situácii vyzýva, aby vydržali

Očkovanie je cestou k normálnemu životu

Situácia je kritická

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2020 bol pre pandémiu koronavírusu jeden z najťažších v histórii Českej republiky. Vo svojom novoročnom prejave to vyhlásil premiér Andrej Babiš , podľa ktorého pandémia aj napriek moderným technológiám odhalila zraniteľnosť ľudí, no zároveň im ukázala, čo je v živote dôležité. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz Babiš sa vo svojom prejave ospravedlnil živnostníkom a podnikateľom za protipandemické opatrenia, ktoré zasiahli ich činnosť. "Dobre viem, čo pre živnostníkov znamenali všetky opatrenia, ktoré sme museli prijať. Je mi to ľúto a ospravedlňujem sa, ale volili sme medzi špatným a horším a v tejto situácii ľudské zdravie a životy museli dostať prednosť," vyjadril sa s tým, že finančné straty v priebehu rokov doženú, ale straty na životoch nie. Predseda českej vlády tiež uznal, že počas pandémie viackrát pochybili. "Ale tiež sme sa poučili," dodal.Pandémia podľa politika tiež ukázala, koľko žije v krajine neznámych hrdinov. "Napríklad prvá žena, čo si sadla k šijaciemu stroju a ušila prvé rúško. Prvý človek, ktorého napadlo zorganizovať nákupy pre seniorov a doručiť im ich domov. Prvý človek, ktorého napadlo uvariť jedlo pre lekárov a sestry v prvej línii a doviezť im ho," zdôraznil Babiš úsilie ľudí navzájom si pomôcť.Vakcína od firiem Pfizer a BioNTech, ktorou sa pred pár dňami začalo očkovať, podľa Babiša predstavuje nádej. Český premiér vyzval ľudí, aby ešte niekoľko mesiacov vydržali a zaťali zuby. "Očkovanie je cesta k normálnemu životu, ale tá cesta bude dlhá. Boli sme pred covidom, budeme aj po ňom," povedal na záver Babiš.Situácia je podľa protiepidemického systému v Česku kritická, informuje spravodajský portál TN.cz. Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, sa drží na hodnote 90, čo je dosiaľ najviac a zodpovedá piatemu stupňu. Počas prvého dňa nového roka laboratóriá odhalili 3 441 prípadov nákazy koronavírusom, čo je zhruba polovica z vykonaných testov. V krajine v súčasnosti evidujú 115 514 aktívnych prípadov, v nemocniciach leží 5 777 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a 868 z nich je vo vážnom stave.Celkovo dosiaľ v Česku potvrdili nákazu koronavírusom u viac ako 735-tisíc ľudí a viac ako 600-tisíc sa vyliečilo. Počet pacientov s ochorením COVID-19, ktorí infekcii podľahli, dosiahol 11 827.