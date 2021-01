V Bratislave má do dvoch rokov pribudnúť 100 nájomných bytov, prioritou je aj električka

Ďalších 500 bytov v procese výstavby

Nová električková trať pri SND

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - V Bratislave by malo pribudnúť počas nasledujúcich dvoch rokov 100 bytov určených na nájomné bývanie. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová, podľa ktorej má mesto rozpracovaných 12 projektov v oblasti nájomného bývania."Či už ide o zámeny objektov a pozemkov, rekonštrukcie zanedbaných objektov, vlastnú výstavbu, alebo spoluprácu s developermi," poznamenala hovorkyňa a dodala, že ak všetko pôjde podľa plánu, prvé projekty, ktorých dokončenie sa plánuje ešte v aktuálnom volebnom období, prinesú minimálne 100 bytov a ďalších 500 bude v procese výstavby alebo obstarávacích procesov.Jedným z ďalších plánov magistrátu počas aktuálneho volebného obdobia je aj predĺženie električkovej trate do Petržalky, kde bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa koncom októbra 2020."Ukončenie verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021, v predpokladanej hodnote zákazky 90 mil. eur bez DPH. Projekt je nastavený tak, že v danom úseku by mala električka premávať najskôr v decembri 2023," uviedla hovorkyňa a dodala, že samotná električková trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov, ktorá sa aplikuje podobne ako pri rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály."Zároveň nemôžeme odkladať proces prípravy novej električkovej trate v okolí Slovenského národného divadla. Mesto má voči stovkám tisícom obyvateľov Bratislavy zodpovednosť zabezpečiť fungujúci nosný dopravný systém, ktorý predíde kolapsu v zóne," uzavrel magistrát.