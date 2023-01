Babiš sa po prvom kole prezidentských volieb tvrdo pustil do Pavla, súpera prirovnal k Putinovi

Prirovnanie k Putinovi

Považovaný za zlo

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Veľmi ostrý prejav predniesol v sobotu český expremiér Andrej Babiš krátko po zrátaní väčšiny hlasov v prvom kole prezidentských volieb. Dosť tvrdo sa pustil do svojho súpera Petra Pavla , s ktorým postupuje do druhého kola súboja o post hlavy štátu. Generála vo výslužbe Pavla Babiš prirovnal k Putinovi „Viete, kde je prezidentom komunistický rozviedčik? V Rusku. Prezident Putin bol agentom KGB, ktorý bol vysadený a nasadený v Berlíne. A na toto bol trénovaný pán Pavel," vyhlásil Babiš. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Šéf hnutia ANO ďalej povedal, že sa na jeho rodinu pred druhým kolom prezidentských volieb údajne chystá kompromitujúci materiál. „Keď budete robiť nejakú fotomontáž s údajnou milenkou, tak nezabudnite, že som na blondínky," povedal Babiš.„Trošku ma mrzí, keď som považovaný za zlo. Ja som venoval tejto krajine viac ako desať rokov svojho života. Nemusel som ísť do politiky. Firma, ktorá oslávi 25. januára 30 rokov, zamestnáva vrátane fondov 40-tisíc ľudí. Nemusel som chodiť do politiky, keby tie tradičné strany nerobili tu politiku po svojom. Korupciu, proti ktorej som bojoval, neznášam. A za našej vlády nijaká korupcia nebola. Nerozumiem tomu, prečo mám byť zlo," vyhlásil Babiš.Za zlo ho označila kandidátka Danuše Nerudová , ktorá v prvom kole volieb skončila na treťom mieste.