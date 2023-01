Strana PS navrhuje príspevok na bývanie, čerpať by mohlo takmer pol milióna ľudí, bude však adresný

Obracajú každé euro

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Z príspevku na bývanie, ktorý navrhuje hnutie Progresívne Slovensko (PS), by mohlo čerpať až 490-tisíc ľudí. Príspevok by dorovnával zdokladované náklady na bývanie, ak prevyšujú 30 % príjmu domácnosti. S vysokými nákladmi chce pomôcť nízkopríjmovým domácnostiam, príspevok bude adresný, myslí si podpredsedníčka hnutia Lucia Plaváková. Návrh na februárovú schôdzu predložil poslanec a podpredseda PS Tomáš Valášek “Verím, že si poslanci a poslankyne uvedomujú, že sú tu státisíce ľudí, ktorým po zaplatení bývania nezostanú peniaze na základné životné potreby. Najmä teraz, keď všetky náklady zdražujú a mnoho domácností obracia každé euro, je potrebné im pomôcť,” spresnil Valášek.“So stúpajúcimi cenami energií a rastúcimi cenami sa čoraz viac ľudí ocitá na hranici chudoby. Súčasné možnosti poberania príspevku sú veľmi obmedzené a drvivá väčšina domácností na hranici chudoby naň nemá nárok, hoci bývanie predstavuje priveľkú položku v ich rozpočte. Toto chceme zmeniť,” vyhlásila Plaváková.“Išlo by o pomoc adresnú a zastropenú hornou hranicou nákladov, aby sme predišli rôznym špekuláciám a plošnému rozdávaniu peňazí. Tento typ populizmu sme videli u predchádzajúcich vlád vo forme rôznych balíčkov, ktoré sa ukázali mimoriadne neefektívne. My navrhujeme, aby pomoc smerovala skutočne tým, ktorí ju potrebujú,” uzavrel odborník na sociálne politiky Tomáš Hellebrandt.