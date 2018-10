Babiš sa v Bruseli tiež stretol s Gatesom, pozval ho do Prahy

Bill Gates. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. októbra (TASR) - O humanitárnych projektoch v Afrike či Sýrii, ale i politike a výdavkoch vynakladaných na chod inštitúcií EÚ sa vo štvrtok v Bruseli rozprával český premiér Andrej Babiš so zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Microsoft Billom Gatesom. Amerického miliardára a filantropa zároveň pozval do Prahy.opísal priebeh schôdzky Babiš. Gates mu vraj napríklad vysvetlil svoj projekt boja proti detskej obrne v Afrike.priblížil novinárom ďalšie témy spoločného stretnutia.dodal český premiér. Na konkrétnej spolupráci sa s Gatesom podľa svojich slov zatiaľ nedohodli, on sám s ním však plánuje ostať v kontakte. Gatesa zároveň pozval na 18. mája ho do Prahy - na konferenciu medzinárodnej humanitárnej organizácie Rotary International.Bill Gates sa v Bruseli v týchto dňoch stretáva s lídrami exekutívy EÚ či viacerými premiérmi, ktorí sú na summite EÚ. Rokuje s nimi o energetike, digitalizácii a pomoci pre Afriku. Vo štvrtok sa stretol i s podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom. S eurokomisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom má americký miliardár v pláne podpísať významný príspevok Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov pre Externý investičný plán (EIP) Európskej únie. V konkrétnej rovine pôjde o spoluprácu na projektoch v subsaharskej Afrike.