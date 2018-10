V areáli nitrianskej fakultnej nemocnice otvoria prvú verejnú lekáreň

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nitra 18. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica v Nitre otvorí vo svojom areáli prvú verejnú lekáreň. Situovaná je vo foyeri Liečebného pavilónu. Do prevádzky bude uvedená v piatok 19. októbra, fungovať bude od pondelka do piatka od 7. do 15. hodiny.uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.Ako pripomenula, verejná lekáreň bude pacientom ponúkať okrem liekov aj poradenstvo pri užívaní liekov a doplnkov výživy.dodala Timková.