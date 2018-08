Babiš: Ten, kto volá po odchode z EÚ, ohrozuje budúcnosť Česka

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. augusta (TASR) - Premiér Andrej Babiš v pondelok ráno dôrazne vystúpil proti hlasom volajúcim po odchode Česka z Európskej únie. Na pravidelnej porade českých veľvyslancov v Černínskom paláci v Prahe vyhlásil, že ak niekto rozpráva o takomto kroku, ohrozuje tým budúcnosť krajiny. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Podľa Babiša sú nezmyselné aj tvrdenia, že súčasná vláda nemá žiadnu zahraničnú politiku.povedal premiér.vymenoval pozitíva členstva Česka v EÚ.Babiš v pražskom sídle ministerstva zahraničných vecí zdôraznil, že Česko by malo byť v Európe aktívnejšie. To, že chce presadzovať české záujmy, nie je podľa neho nič protieurópske.Premiér následne uviedol, že EÚ je v neľahkej situácii.povedal.EÚ by sa podľa Babiša mala vrátiť k svojej podstate a pôvodnému poslaniu, teda zaistiť bezpečný a prosperujúci kontinent založený na spoločnom vnútornom trhu.Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať už v roku 2019, budú podľa Babiša nesmierne dôležité.vysvetlil svoj názor český premiér.Dodal, že jedným z najväčších problémov Európy je migrácia. Tá sa podľa Babiša musí riešiť inteligentným a humánnym spôsobom.dodal Babiš, citovaný portálom Novinky.cz.