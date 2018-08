M.Beblavý a J.Mihál navrhujú nový mechanizmus rastu minimálnej mzdy

Miroslav Beblavý, Jozef Mihál. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Opoziční poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál (obaja nezaradení) navrhujú odpolitizovať diskusiu o minimálnej mzde. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorým sa má stanovovať minimálna mzda podľa nového mechanizmu.Podstata ich návrhu stojí na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy a na odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy.Naviazanie minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve by podľa nich predstavovalo zvýšenie oproti súčasnému stavu a priblíženie sa k európskemu priemeru.tvrdia poslanci. Okrem toho by vďaka tomuto výpočtu mohli zamestnávatelia predvídať rast mzdových nákladov v budúcich rokoch, ako aj zabezpečiť stabilitu pracovných miest pre nízkopríjmových zamestnancov a trvalý rast ich čistých príjmov.myslia si poslanci. Uviedli, že napríklad pri ohlásenom zvýšení minimálnej mzdy o 40 eur na avizovaných 520 eur by platilo, že čistá minimálna mzda zamestnanca sa zvýši len o 27 eur, ale náklady zamestnávateľa stúpnu až o 54 eur.tvrdia poslanci.Prijatím ich návrhu by bola v roku 2019 hrubá minimálna mzda 477 eur, čistá minimálna mzda 432 eur a zamestnávatelia by pri minimálnej mzde mali mzdové náklady 645 eur. Oproti tomuto roku by čistá minimálna mzda stúpla o 29 eur. Mzdové náklady zamestnávateľov by však klesli o štyri eurá.vyčíslili poslanci.Niekoľko eurové zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov na minimálnu mzdu oproti roku 2018 tak podľa Beblavého a Mihála vytvorí zamestnávateľom priestor na poskytovanie vyšších povinných príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci, respektíve sa vytvorí priestor na reálne poskytovanie trinástych a štrnástych platov počas roka 2019 a nasledujúcich rokov.dodali poslanci.