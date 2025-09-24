Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

24. septembra 2025

Babiša na mítingu muž udrel s vysokou intenzitou


Tagy: fyzické napadnutie Obvinenie voľby v Česku

Česká polícia obvinila 63-ročného Vladislava z obce Domaslavice v okrese Frýdek-Místek z výtržníctva a ublíženia na zdraví pre útok barlou na expremiéra Andreja Babiša, ...



Zdieľať
czech_republic_presidential_election_56767 4 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) - Česká polícia obvinila 63-ročného Vladislava z obce Domaslavice v okrese Frýdek-Místek z výtržníctva a ublíženia na zdraví pre útok barlou na expremiéra Andreja Babiša, ktorý sa stal v obci Dobrá. Informuje o tom web Novinky.


„Preverovanie potvrdilo, že muž udrel politika vysokou intenzitou francúzskou barlou jednou ranou do hlavy a raz do chrbta vo chvíli, keď sa k nemu otáčal chrbtom. Poškodený bol zranený a ošetrený v nemocnici," uviedla policajná hovorkyňa Soňa Štětínská.

Dodala, že kriminalisti vedú vo veci skrátené prípravné konanie. „Policajti pracovali s výpoveďami zhruba dvadsiatich osôb, vrátane Andreja Babiša, vyhodnocovali zaistené materiály a ďalšie informácie. Podozrivý muž sa k činu priznal," konštatovala hovorkyňa.

Útok na Babiša sa stal v pondelok 1. septembra popoludní. Predseda hnutia ANO odišiel po úderoch barlou do nemocnice na vyšetrenie a počas dvoch dní zrušil svoju účasť na predvolebných mítingoch. Muža, ktorý ho napadol, zadržala polícia hneď po čine. „Nechápal som, že som vôbec niečoho takého schopný,“ vysvetľoval útok Vladislav, ktorý sa následne Babišovi ospravedlnil.


Zdroj: SITA.sk - Babiša na mítingu muž udrel s vysokou intenzitou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: fyzické napadnutie Obvinenie voľby v Česku
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Hrčka nevyvodil plnú zodpovednosť, petržalský poslanec kritizuje starostu aj za prijatie odstupného

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 