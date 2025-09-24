|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
Denník - Správy
24. septembra 2025
Babiša na mítingu muž udrel s vysokou intenzitou
Česká polícia obvinila 63-ročného Vladislava z obce Domaslavice v okrese Frýdek-Místek z výtržníctva a ublíženia na zdraví pre útok barlou na expremiéra Andreja Babiša, ...
24.9.2025 (SITA.sk) - Česká polícia obvinila 63-ročného Vladislava z obce Domaslavice v okrese Frýdek-Místek z výtržníctva a ublíženia na zdraví pre útok barlou na expremiéra Andreja Babiša, ktorý sa stal v obci Dobrá. Informuje o tom web Novinky.
„Preverovanie potvrdilo, že muž udrel politika vysokou intenzitou francúzskou barlou jednou ranou do hlavy a raz do chrbta vo chvíli, keď sa k nemu otáčal chrbtom. Poškodený bol zranený a ošetrený v nemocnici," uviedla policajná hovorkyňa Soňa Štětínská.
Dodala, že kriminalisti vedú vo veci skrátené prípravné konanie. „Policajti pracovali s výpoveďami zhruba dvadsiatich osôb, vrátane Andreja Babiša, vyhodnocovali zaistené materiály a ďalšie informácie. Podozrivý muž sa k činu priznal," konštatovala hovorkyňa.
Útok na Babiša sa stal v pondelok 1. septembra popoludní. Predseda hnutia ANO odišiel po úderoch barlou do nemocnice na vyšetrenie a počas dvoch dní zrušil svoju účasť na predvolebných mítingoch. Muža, ktorý ho napadol, zadržala polícia hneď po čine. „Nechápal som, že som vôbec niečoho takého schopný,“ vysvetľoval útok Vladislav, ktorý sa následne Babišovi ospravedlnil.
Zdroj: SITA.sk - Babiša na mítingu muž udrel s vysokou intenzitou © SITA Všetky práva vyhradené.
