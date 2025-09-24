Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2025

Hrčka nevyvodil plnú zodpovednosť, petržalský poslanec kritizuje starostu aj za prijatie odstupného


Tagy: Odstupné Sprenevera starosta Petržalky

Poslanec bratislavskej Petržalky a podpredseda klubu PS/Team Bratislava Adam Sarlós kritizuje starostu Jána Hrčku za to, že po svojom májovom odchode z funkcie získal odstupné vo ...



Zdieľať
jan hrcka starosta petrzalky 676x469 24.9.2025 (SITA.sk) - Poslanec bratislavskej Petržalky a podpredseda klubu PS/Team Bratislava Adam Sarlós kritizuje starostu Jána Hrčku za to, že po svojom májovom odchode z funkcie získal odstupné vo výške viac ako 16-tisíc eur. Hrčka do tretice obhájil svoj post v doplňujúcich komunálnych voľbách 6. septembra. Funkcie sa vzdal koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur.


Považujem za neprijateľné, že vedenie, pod ktorým zmizli takmer tri percentá ročného rozpočtu, je ešte finančne odmeňované. Hrčka nevyvodil plnú osobnú zodpovednosť, odstúpil len formálne a následne opäť kandidoval. Išlo teda o premyslený marketingový ťah. A ešte získal odstupné zhruba 16-tisíc eur,” uviedol Sarlós s tým, že takéto kroky nesvedčia o zodpovednom hospodárení, ale o neúcte k verejným financiám a k obyvateľom Petržalky. Ján Hrčka na Sarlósove vyjadrenie reagoval na sociálnej sieti.

Vyplatenie odstupného


Od roku 1994 na Slovensku platí zákon, podľa ktorého sa každému starostovi po skončení aspoň jedného celého funkčného obdobia vyplatí odstupné," vysvetlil s tým, že uvedený zákon platí aj pre starostov, ktorí sa vzdajú funkcie.

Hrčka priznal, že na základe spomenutého zákona dostal v júli od mestskej časti odstupné vo výške troch mesačných platov, čo je 22-tisíc eur v hrubom. Zároveň však dodal, že pri položení mandátu nepožiadal o preplatenie svojho nároku na dovolenku vo výške 48 dní, čo predstavuje približne 18-tisíc eur v hrubom.

Dovolenka tým, čo vo verejných funkciách fakt makajú, prepadáva bez náhrady žiaľ bežne," poznamenal Hrčka s tým, že ak by sa druhého mandátu starostu nevzdal a dokončil ho, mestská časť by mu musela podľa rovnakého zákona vyplatiť až štyri mesačné platy, teda o 7-tisíc eur viac. Hrčka ďalej pripomenul, že od júla 2021 mu aj niektorí poslanci koalície TB/PS schválili navýšenie starostovského platu o 40 percent, čo predstavovalo približne 2-tisíc eur mesačne.

Odmietnutie peňazí


Toto ich uznesenie som sám sebe nepodpísal, keďže som tak - na rozdiel od spomínaného odstupného zo zákona - urobiť mohol a keďže som v tom čase nebol sám úplne spokojný s tým, čo sa mi už (ne)podarilo urobiť pre našu Petržalku," skonštatoval. Navýšenie svojho platu Hrčka podpísal až od júla 2024.

Týmto vzdaním sa vyššieho platu na tri roky som tak v petržalskom rozpočte ‚nechal‘ približne 70-tisíc eur, čo je asi trikrát viac ako spomínané odstupné," poznamenal starosta. „Za mňa stále platí, že do verejného života som nevstúpil pre plat, odstupné ani zbohatnutie. Keby áno, okrem tých 22-tisíc eur v hrubom by som si nechal vyplatiť ‚aspoň‘ tých zákonných ďalších takmer 100-tisíc eur v hrubom, ktoré som slušne odmietol," uzavrel.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Hrčka nevyvodil plnú zodpovednosť, petržalský poslanec kritizuje starostu aj za prijatie odstupného © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odstupné Sprenevera starosta Petržalky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Babiša na mítingu muž udrel s vysokou intenzitou
<< predchádzajúci článok
Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na rok 2026

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 