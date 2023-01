Babišova rodina má strach o život, expremiérovej manželke prišla obálka s ostrým nábojom aj odkaz (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Strach o život

Babišova antikampaň

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Kandidát na českého prezidenta, niekdajší premiér Andrej Babiš , oznámil, že jeho manželke Monike prišla obálka s ostrým nábojom.V obálke bol okrem toho anonymný odkaz plný urážok, vyjadril sa na tlačovej konferencii šéf hnutia ANO, podľa ktorého je to „zastrašovanie prezidentského kandidáta, ktoré nepatrí do slobodnej spoločnosti". Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Babiš uviedol, že obálku mu jeho ochranka dala v sobotu ráno a on sa obrátil na políciu. Hovorkyňa polície Barbora Schneeweissová uviedla, že hlásenie od Babiša o liste, ktorý prišiel vo štvrtok, dostali a prípadom sa intenzívne zaoberajú.„Vnímam to ako vyhrážku mojej rodine, tomu najcennejšiemu, čo na svete mám. Moja rodina má strach o život. Je hrozné, čo sa v našej krajine v posledných mesiacoch deje. Ako sa atmosféra na sociálnych sieťach aj na uliciach vyostruje a radikalizuje," vyjadril sa Babiš na konferencii.Zároveň skritizoval narušovanie jeho mítingov odporcami a vyzval vládu, aby vyzvali svojich priaznivcov, nech nenapadajú občanov s iným názorom.Na Babišov výhražný list už zareagovali jeho protikandidát Petr Pavel , minister vnútra Vít Rakušan i premiér Petr Fiala . Tí násilie a vyhrážky odsúdili. Pavel a Rakušan však zároveň poukázali na Babišovu antikampaň, ktorú sprevádzajú dezinformácie a strašenie.