Rúška aj rukavice, Nitra mala prvýkrát v histórii špeciálnu covidovú volebnú komisiu

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nitra mala prvýkrát v histórii špeciálnu covidovú volebnú komisiu. Covidových voličov, ktorí sa do piatku 20. januára do 12:00 prihlásili so žiadosťou o účasti na referende, navštívila špeciálna komisia. Tú mal v Nitre na starosti okresný úrad.„Mali sme prihlásených štyroch občanov a všetci riadne a bez problémov odvolili," uviedla pre agentúru SITA predsedníčka komisie Ivana Baková. Dodala, že členovia komisie, ktorí chodili za covidovými voličmi, mali na sebe rúška, rukavice a používali dezinfekciu.„Vstupovalo sa iba do priestorov, ktoré boli na to vyhradené, takže nejaký blízky kontakt s chorými na COVID-19 členovia komisie nemali. Ľuďom sme dali obálku, ktorú nám po zakrúžkovaní a zalepení vrátili vhodením do prinesenej urny," dodala Baková s tým, že voliči mali pri tom na tvári respirátory.