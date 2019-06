Babišova vláda prežila hlasovanie o nedôvere

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Praha 27. júna (TASR) - Vláda českého premiéra Andreja Babiša prežila vo štvrtok nadránom hlasovanie o vyslovení nedôvery v českej Poslaneckej snemovni, ktoré iniciovala opozícia predovšetkým pre návrh auditnej správy Európskej komisie o Babišovom strete záujmov.Za návrh na vyslovenie nedôvery vláde hlasovalo 85 poslancov, pričom na to, aby prešiel bolo potrebných prinajmenšom 101 hlasov. Proti návrhu sa vyslovilo 85 poslancov, ďalších 12 sa hlasovania zdržalo a 18 bolo ospravedlnených, uviedla spravodajská televízia ČT24. Hlasovaniu predchádzala takmer 17-hodinová schôdza. Na svojej webstránke o jej priebehu podrobne informoval aj Český rozhlas (ČRo).Schôdzu, ktorá sa začala ešte v stredu predpoludním a po krátkej obednej prestávke pokračovala až do štvrtkového skorého rána, iniciovali české opozičné strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostovia a nezávislí. Tí na jej konanie zozbierali 66 podpisov.Podľa aktuálneho rozloženia síl v Snemovni však opozícia nemala na odvolanie menšinovej vlády ANO a ČSSD podporovanej komunistami dostatok hlasov.Český portál iDNES.cz uviedol, že výsledok hlasovania bol vopred zrejmý, keďže koaličná ČSSD sa - na mimoriadnom stredajšom rokovaní - rozhodla, že sa v hlasovaní o nedôvere nepridá k pravicovej opozícii, a to napriek tomu, že sa jej zatiaľ nepodarilo presadiť, aby bol jej podpredseda Michal Šmarda vymenovaný za nového ministra kultúry.Babišova vláda tak mala v Snemovni podporu koaličných strán ANO, ČSSD a tiež toleranciu KSČM, ktorá vopred avizovala, že sa hlasovania zdrží. Tieto tri strany disponujú v 200-člennej Snemovni dovedna 108 hlasmi, pričom na vyslovenie nedôvery bolo potrebných prinajmenšom 101 hlasov.