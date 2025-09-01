|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Babišovi po fyzickom útoku lekári odporučili pokoj, zrušil utorkový program
Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš zrušil svoj utorkový program po tom, ako sa v pondelok stal terčom fyzického útoku na mítingu v obci Dobrá neďaleko Ostravy. Plánované návštevy obcí v ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš zrušil svoj utorkový program po tom, ako sa v pondelok stal terčom fyzického útoku na mítingu v obci Dobrá neďaleko Ostravy. Plánované návštevy obcí v Olomouckom kraji šéf ANO neabsolvuje. Lekári mu odporučili pokoj po tom, ako ho starší občan barlou udrel po hlave a chrbte. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Ďakujem všetkým za podporu, budem, dúfam, v poriadku ... budem čakať ešte na ďalšie posúdenie výsledkov vyšetrení, doktori mi však odporučili pokoj," uviedol v pondelok večer český expremiér. Po útoku Babiša previezli na urgentný príjem v nemocnici, kde mu lekári urobili CT hlavy pre možné poranenia alebo krvácanie. Z nemocnice ho potom prepustili.
Českí koaliční a opoziční politici fyzické násilie odsúdili. Staršieho muža, ktorý na Babiša zaútočil a podľa svedkov mu aj nadával, zadržali kriminalisti a vypočuli ho.
Zdroj: SITA.sk - Babišovi po fyzickom útoku lekári odporučili pokoj, zrušil utorkový program © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ďakujem všetkým za podporu, budem, dúfam, v poriadku ... budem čakať ešte na ďalšie posúdenie výsledkov vyšetrení, doktori mi však odporučili pokoj," uviedol v pondelok večer český expremiér. Po útoku Babiša previezli na urgentný príjem v nemocnici, kde mu lekári urobili CT hlavy pre možné poranenia alebo krvácanie. Z nemocnice ho potom prepustili.
Českí koaliční a opoziční politici fyzické násilie odsúdili. Staršieho muža, ktorý na Babiša zaútočil a podľa svedkov mu aj nadával, zadržali kriminalisti a vypočuli ho.
Zdroj: SITA.sk - Babišovi po fyzickom útoku lekári odporučili pokoj, zrušil utorkový program © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri meste Pokrovsk Ukrajinci oslobodili ďalšiu obec
Pri meste Pokrovsk Ukrajinci oslobodili ďalšiu obec
<< predchádzajúci článok
Deti pri bratislavských školách majú na prechodoch cez cestu PAAS sprievodcov
Deti pri bratislavských školách majú na prechodoch cez cestu PAAS sprievodcov