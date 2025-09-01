Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Zo zahraničia

02. septembra 2025

Babišovi po fyzickom útoku lekári odporučili pokoj, zrušil utorkový program


Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš zrušil svoj utorkový program po tom, ako sa v pondelok stal terčom fyzického útoku na mítingu v obci Dobrá neďaleko Ostravy. Plánované návštevy obcí v ...



czech_republic_election_29131 850f17561e7543f4862821406f93c7c2 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš zrušil svoj utorkový program po tom, ako sa v pondelok stal terčom fyzického útoku na mítingu v obci Dobrá neďaleko Ostravy. Plánované návštevy obcí v Olomouckom kraji šéf ANO neabsolvuje. Lekári mu odporučili pokoj po tom, ako ho starší občan barlou udrel po hlave a chrbte. Informuje o tom web Novinky.cz.


„Ďakujem všetkým za podporu, budem, dúfam, v poriadku ... budem čakať ešte na ďalšie posúdenie výsledkov vyšetrení, doktori mi však odporučili pokoj," uviedol v pondelok večer český expremiér. Po útoku Babiša previezli na urgentný príjem v nemocnici, kde mu lekári urobili CT hlavy pre možné poranenia alebo krvácanie. Z nemocnice ho potom prepustili.

Českí koaliční a opoziční politici fyzické násilie odsúdili. Staršieho muža, ktorý na Babiša zaútočil a podľa svedkov mu aj nadával, zadržali kriminalisti a vypočuli ho.


Zdroj: SITA.sk - Babišovi po fyzickom útoku lekári odporučili pokoj, zrušil utorkový program © SITA Všetky práva vyhradené.

