02. septembra 2025

Pri meste Pokrovsk Ukrajinci oslobodili ďalšiu obec


Útočné skupiny zo 425. pluku ukrajinskej armády oslobodili obec Novoekonomične v Doneckej oblasti neďaleko mesta Pokrovsk a vztýčili tam ukrajinskú vlajku. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámil ...



russia_ukraine_war_76620 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Útočné skupiny zo 425. pluku ukrajinskej armády oslobodili obec Novoekonomične v Doneckej oblasti neďaleko mesta Pokrovsk a vztýčili tam ukrajinskú vlajku. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámil to v pondelok ukrajinský generálny štáb.


Podľa Kyjeva ukrajinskí vojaci postupovali ulicu po ulici a oslobodenie obce trvalo dva týždne. Ukrajinskú vlajku v centre vztýčili v nedeľu.

Dediny Novoekonomične sa Rusi zmocnili v rámci snahy dobyť Pokrovsk. Na toto mesto Rusi útočia už rok a pol a 15. júla ich sabotážne a prieskumné skupiny do Pokrovska prenikli. V polovici augusta však ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie uviedol, že Pokrovsk od ruských skupín vyčistil.


Zdroj: SITA.sk - Pri meste Pokrovsk Ukrajinci oslobodili ďalšiu obec © SITA Všetky práva vyhradené.

