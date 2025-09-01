|
Utorok 2.9.2025
|Denník - Správy
Pri meste Pokrovsk Ukrajinci oslobodili ďalšiu obec
Útočné skupiny zo 425. pluku ukrajinskej armády oslobodili obec Novoekonomične v Doneckej oblasti neďaleko mesta Pokrovsk a vztýčili tam ukrajinskú vlajku. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámil ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Útočné skupiny zo 425. pluku ukrajinskej armády oslobodili obec Novoekonomične v Doneckej oblasti neďaleko mesta Pokrovsk a vztýčili tam ukrajinskú vlajku. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámil to v pondelok ukrajinský generálny štáb.
Podľa Kyjeva ukrajinskí vojaci postupovali ulicu po ulici a oslobodenie obce trvalo dva týždne. Ukrajinskú vlajku v centre vztýčili v nedeľu.
Dediny Novoekonomične sa Rusi zmocnili v rámci snahy dobyť Pokrovsk. Na toto mesto Rusi útočia už rok a pol a 15. júla ich sabotážne a prieskumné skupiny do Pokrovska prenikli. V polovici augusta však ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie uviedol, že Pokrovsk od ruských skupín vyčistil.
