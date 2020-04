Bábkové divadlo na Rázcestí sa zmenilo na internetové, prinesie predstavenia či kurzy

Minikurzy animácie

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) prijalo od 9. marca 2020 bezpečnostné opatrenia, zatvorilo svoje priestory pre verejnosť a venuje sa náhradným programom. Ako agentúru SITA informovala dramaturgička BDNR Monika Tatarková, od poslednej marcovej nedele sa herci a herečky prihovárajú svojim divákom a diváčkam v rámci online iniciatívy Internetové divadlo.Divadlo plánuje každú nedeľu v bežnom hracom čase o 16. hodine uviesť na Youtube kanáli premiérový prenos videozáznamu predstavenia pre deti a rodiny.Nepárne aprílové štvrtky budú patriť interaktívnym Minikurzom animácie, ktoré prinesú ukážky animácie predmetov a zaujímavosti o rôznych typoch bábok. Minikurz vedie herečka divadla Mária Šamajová. „Videokurz môžu záujemcovia sledovať na facebookovom profile divadla 9. a 23. apríla o 16:00,“ konkretizovala dramaturgička s tým, že v programe videokurzov bude BDNR pokračovať aj v máji a júni 2020. „Okrem Minikurzu animácie plánujeme aj výtvarné tvorivé dielne so zameraním na výrobu rôznych typov bábok,“ dodala Tatarková. Párne štvrtky v mesiaci zase patria inscenovaným čítaniam rozprávok s hercami, herečkami prípadne s divadelnými postavami z hier bábkového divadla.Banskobystrické divadlo pre najmenších pripravilo na Youtube kanáli aj bonusové pondelky pre najmenších. Počas Veľkonočného pondelka uvedie o 10:00 videopremiéru predstavenia pre batoľatá Akvabatolárium, tentokrát s podtitulom „Pre všetkých kúpačov, aby mohli sedieť doma“. Posledný pondelok bude patriť predstaveniu Čiarkolárium pre batoľatá od 18 mesiacov a rodičov.Vedenie BDNR už od začiatku koordinuje aktivity s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a iniciovalo výzvu ohľadom zberu materiálu, tkanín a galantérneho tovaru na šitie textilných ochranných rúšok. Stovky rúšok ušitých v divadle smerovali do sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Od konca marca sa divadlo zapája do rozvozu rúšok a potravín v rámci pomoci občanom a občiankam Banskobystrického kraja.Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1960 ako posledné z bábkových divadiel v Československu, pod názvom Krajské bábkové divadlo. Jeho dnešným zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.