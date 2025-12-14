Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

14. decembra 2025

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku



Bábkové divadlo na Rázcestí pod názvom Krajské bábkové divadlo vzniklo 1. apríla 1960 ako posledné bábkové vo vtedajšom Československu.



Zdieľať
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku

Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili v sobotu program, ktorý spája históriu divadla, tvorivosť a hudobné zážitky pre všetky vekové kategórie. 24hod.sk o tom za BDNR informovala Michaela Gádošiová.


Uviedla, že s verejnosťou oslávia toto výročie v sobotu od 14.00 h programom pre rodiny s deťmi. Účastníci spoznajú 65-ročnú históriu BDNR prostredníctvom interaktívnych aktivít pre malých aj dospelých. Nasledovať bude hudobný koncert. „Prinesie hravosť, múdre a veselé texty, ako aj interaktívne vystúpenia, ktoré zapájajú aj tých najmenších divákov a diváčky,“ objasňuje BDNR.

Od 19.00 h bude sobotná oslava pokračovať programom pre dospelých. Spojenie legendárnej skupiny a umeleckého súboru BDNR prinesie podľa BDNR hudobno-divadelný zážitok. Hosťami večera budú priatelia tohto kultúrneho stánku.

Bábkové divadlo na Rázcestí pod názvom Krajské bábkové divadlo vzniklo 1. apríla 1960 ako posledné bábkové vo vtedajšom Československu. „V decembri si pripomíname 65 rokov od prvej premiéry, inscenácie Šuki a Muki, ktorú uviedli 10. decembra 1960,“ doplnila Gádošiová. Zriaďovateľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vo veku 92 rokov zomrel Jozef Gruska, zakladateľ slovenskej informatiky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 