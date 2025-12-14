Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Počítače

14. decembra 2025

Vo veku 92 rokov zomrel Jozef Gruska, zakladateľ slovenskej informatiky


Vo veku 92 rokov v sobotu zomrel zakladateľ slovenskej informatiky, profesor Jozef Gruska. Ako informovala jeho príbuzná Anna Grusková, do deväťdesiatky ešte prednášal na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v ...



Zdieľať
sviecka 676x466 14.12.2025 (SITA.sk) - Vo veku 92 rokov v sobotu zomrel zakladateľ slovenskej informatiky, profesor Jozef Gruska. Ako informovala jeho príbuzná Anna Grusková, do deväťdesiatky ešte prednášal na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.


Bol významnou osobnosťou svetovej i domácej informatiky, zakladal pravidelné medzinárodné konferencie po celom svete a vydal množstvo publikácií v prestížnych svetových vydavateľstvách. Pravidelne prednášal v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afrike. Bol rodákom z Rabčíc a zberateľom betlehemov z rôznych krajín," uviedla Grusková. Pripomenula tiež, že Slovenská televízia o Gruskovi nakrútila dokumentárny film v cykle GEN aj v cykle Mojich sedem divov sveta.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 92 rokov zomrel Jozef Gruska, zakladateľ slovenskej informatiky © SITA Všetky práva vyhradené.

