Nedeľa 14.12.2025
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
14. decembra 2025
Vo veku 92 rokov zomrel Jozef Gruska, zakladateľ slovenskej informatiky
Tagy: Úmrtie
Vo veku 92 rokov v sobotu zomrel zakladateľ slovenskej informatiky, profesor Jozef Gruska. Ako informovala jeho príbuzná Anna Grusková, do deväťdesiatky ešte prednášal na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v ...
14.12.2025 (SITA.sk) - Vo veku 92 rokov v sobotu zomrel zakladateľ slovenskej informatiky, profesor Jozef Gruska. Ako informovala jeho príbuzná Anna Grusková, do deväťdesiatky ešte prednášal na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.
„Bol významnou osobnosťou svetovej i domácej informatiky, zakladal pravidelné medzinárodné konferencie po celom svete a vydal množstvo publikácií v prestížnych svetových vydavateľstvách. Pravidelne prednášal v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afrike. Bol rodákom z Rabčíc a zberateľom betlehemov z rôznych krajín," uviedla Grusková. Pripomenula tiež, že Slovenská televízia o Gruskovi nakrútila dokumentárny film v cykle GEN aj v cykle Mojich sedem divov sveta.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 92 rokov zomrel Jozef Gruska, zakladateľ slovenskej informatiky © SITA Všetky práva vyhradené.
