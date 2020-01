Babosová s Mladenovicovou ovládli finále debla na Australian Open (foto)

Australian Open 2020 - štvorhra žien - finále



piatok



Timea Babosová, Kristina Mladenovicová (Maď./Fr.-2) - Barbora Strýcová, Chsieh Su-wej (ČR/Taiw.-1) 6:2, 6:1





31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarská tenistka Timea Babosová a Francúzka Kristina Mladenovicová sa stali víťazkami ženskej štvorhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.V piatkovom finále si nečakane hladko poradili s prvým nasadeným česko-taiwanským párom Barbora Strýcová, Chsieh Su-wej 6:2, 6:1. Spoločne získali tretí titul z turnajov "veľkej štvorky" a v Melbourne nadviazali na miestny triumf spred dvoch rokov.Finálový zápas trval iba 72 minút a od stavu 2:2 v prvom sete stratila maďarsko-francúzska dvojica len jeden gem. Zaskvela sa 32 víťaznými údermi a na kurte jasne dominovala. Víťazky ostatného WTA Finals premenili šesť z desiatich brejkbalových šancí a celé stretnutie ukončila Mladenovicová víťazným returnom. Práve ona sa v pondelok stane novou svetovou jednotkou, keď na tomto poste vystrieda Strýcovú."Chcela by som najskôr pogratulovať našim súperkám, ktoré odohrali vynikajúci turnaj. Takisto by som chcela poďakovať najdôležitejšej osobe na kurte - Timei. Zažili sme toho veľa aj mimo kurtu a je to najlepšia deblová partnerka. Bolo to naše tretie finále v Austrálii, mám to tu veľmi rada a už sa teším na ďalší ročník," povedala v ďakovnej reči Mladenovicová.V porovnaní s Babosovou má jej francúzska spoluhráčka na konte o jeden grandslamový titul viac, keďže v roku 2016 uspela na Roland Garros s krajankou Caroline Garciovou. Zaujímavosťou je, že šampiónky Australian Open 2020 cestou za titulom zdolali aj slovensko-bieloruský pár Viktória Kužmová, Alexandra Sasnovičová. V osemfinále zvíťazili 7:6 (4), 6:3