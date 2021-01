Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na televízne obrazovky sa dostáva tretia séria najdrahšieho nemeckého seriálu s názvom Babylon Berlín. Seriál popisuje dramatické roky Weimarskej republiky, koniec 20. rokov 20. storočia, kedy v dôsledku krachu burzy padla ekonomika.Ambiciózny seriál od svojho uvedenia stihol pozbierať množstvo medzinárodných ocenení a dočkal sa aj pozitívneho prijatia zo strany kritikov. Za seriálom stojí producent Stefan Arndt, ktorému s réžiou aj uvedením na trh v Nemecku, a približne do 100 ďalších zemí sveta, výrazne pomohol Tom Tykwer. Prvé dve série boli mimochodom natáčané súčasne a len v Nemecku ich videlo 8,5 milióna divákov.Na konci 20. rokov bol Berlín jedným z najmodernejších miest sveta, ale kvôli rýchlemu vývoju jeho sláva aj rýchlo upadla a výsledkom bol bohužiaľ vznik Tretej ríše. Aj napriek tomu malo mesto atmosféru, ktorú sa skvele podarilo zachytiť práve v spomínanom seriáli Babylon Berlín. Vzhľadom k veľkorysému rozpočtu 40 miliónov EUR (ktorý sa v priebehu natáčania nafúkol na 55 miliónov) si tvorcovia mohli dovoliť zaplatiť mnoho expertov, napríklad vrátane učiteľa vtedy populárneho tanca, charlestonu.Hlavných hrdinov Charlotte Ritterová a inšpektora Ratha, stvárnili herci Liv Lisa Fries a Volker Bruch. Zaujímavý bol tiež štýl natáčania seriálu. Každý diel mali na starosti traja režiséri, pričom každý z nich natáčal v rovnakom čase avšak na inom mieste. Finálny produkt v podobe hotovej epizódy vznikol až v strižni. Celkovo sa seriál natáčal na 300 lokalitách za účasti 150 postáv, ktoré v priebehu vyslovili aspoň jednu vetu a ďalších 5 tisíc komparzistov, ktorí sa v seriáli aspoň mihli. Tretia séria seriálu Babylon Berlín vznikla za 120 dní, počas ktorých bolo natočených 12 epizód.Koniec 20. rokov zasiahol aj svet filmu, v ktorom sa čiastočne odohráva aj dej tohto seriálu, a to hlavne tým, že na scénu prichádzajú hovorené filmy a končí sa éra nemých filmov. Zmena sa samozrejme prejavila v Holywoode, ale aj v nemeckom štúdiu Studio Babelsberg, ktoré vtedy patrilo k jeho najväčším konkurentom. Charlotte Ritterová a inšpektor Ratha postupne zisťujú, že podobne ako je prehnitý svet podsvetia je aj svet filmu.Slovenskí diváci si tretiu sériu seriálumôžu pozrieť prostredníctvom televíznej stanice Epic Drama , a to odInformačný servis