Námestie SNP v Martine dostane novú tvár, porota súťaže vybrala architekta zo Žiliny

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Najlepší návrh komplexného riešenia Námestia SNP v Martine vypracoval žilinský architekt Peter Nezval so svojimi spolupracovníkmi.V anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži vyhlásenej mestom Martin získal odmenu 12-tisíc eur a podľa podmienok súťaže sa stane spracovateľom urbanistickej štúdie riešeného územia a autorom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.Do súťaže doručili 11 návrhov, z ktorých sedemčlenná porota posunula do druhého hodnotiaceho kola sedem. V ňom získal víťazný návrh jednoznačnú podporu a na prvé miesto ho zaradilo všetkých sedem porotcov."Námestie vhodne artikuluje na menšie, špecificky definované plochy, vrátane pobytových zón chránených v lete pred slnkom vysokou zeleňou, vodnou plochou zlepšujúcou mikroklímu a ponechaním voľného výhľadu na historickú dominantu, ktorou je kostol so zvonicou v popredí," uviedla vo svojom hodnotení porota.Cieľom vyhlásenej súťaže bolo pripraviť komplexné riešenie južnej časti historického centra mesta a pešej zóny v pamiatkovo chránenom centre. Spolu s Námestím SNP boli do riešenia zahrnuté aj priestory územia Pred nemocnicou.Najzásadnejším problémom podľa zadávateľa je vyriešenie pešieho prepojenia námestia a prednemocničnej zóny cez Kohútovu ulicu, ktorá je frekventovanou cestou I/65 a súčasťou dôležitého vnútorného mestského okruhu.