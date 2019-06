Bačíková po cestných pretekoch: Bojovala som sama so sebou

Alžbeta Bačíková, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Minsk 22. júna (TASR) - Úvodný z piatich štartov na II. európskych hrách v Minsku nevyšiel Alžbete Bačíkovej podľa predstáv. Na trati pretekov s hromadným štartom sa poriadne vytrápila a nakoniec prišla do cieľa na 57. miesto. Nenaplnila tak svoj cieľ pretaviť do úspešného výsledku výkony zo začiatku sezóny.Už po príchode do stanu slovenského tímu bolo vidieť, že preteky jej zobrali nesmierne veľa síl. Ťažko chodila i dýchala a pred novinárov predstúpila až po niekoľkých minútach odpočinku v tieni a vyjazdení sa.priznala.Napriek všetkým problémom sa dlho držala v hlavnom pelotóne, vypadla z neho až v záverečnom okruhu pred kopcom.Dvadsaťdeväťročná Bačíková musí po nevydarených pretekoch čo najrýchlejšie zregenerovať, keďže do Minsku si pripravila náročnú kombináciu cestnej cyklistiky a dráhy. V utorok ju čaká časovka, v piatok až nedeľu tri disciplíny na velodróme.dodala.