Na MS získali Slováci štvrtý titul v sérii

Na snímke fanúšikovia Slovenska povzbudzujú vo finálovom zápase majstrovstiev sveta v hokejbale mužov Slovensko – Fínsko v Košiciach v sobotu 22. júna 2019. Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

MS - muži - finále:



Slovensko - Fínsko 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)



Góly: 16. Martinusík, 26. Božík (Lipták, Cibík), 36. Oravec (Teplický), 42. Teplický (Oravec, Bujdák) - 29. Vuorenmaa (Pietsalo, Nieminen), 38. Lampo (Nieminen, Kangas), 45. Viitanen



zostavy:



SR: Polc - Minárik, Salajka, Bujdák, Blahut, Vidlár, Gajdoš, Doskočil, Horváth - Rampáček, Piják, Martinusík - Božik, Rufati, Lipták - Teplický, Svitana, Oravec - Poliaček, Cíbik, Tomka - Vozár, Olejník



Fínsko: Kuusamo - Ahola, Koivisto, Lindfors, Marjeta, Nieminen, Väänänen, J. Viitanen, L. Viitanen - Hukki, Hyvönen, Jeskanen, Kangas, Karniemi, Lampo, Mäenlanen, Pietsalo, Pohjola, Pukema, Sirkkala, A. Viitanen, Vuorenmaa

Prehľad majstrov sveta v hokejbale ISBHF:



1996: Kanada



1998: Česko



1999: Slovensko



2001: Kanada



2003: Kanada



2005: Kanada



2007: Kanada



2009: Česko



2011: Česko



2013: Slovensko



2015: Slovensko



2017: Slovensko



2019: Slovensko

Prehľad slovenských medailí z MS v hokejbale:



Zlato (5): 1999, 2013, 2015, 2017, 2019



Striebro (2): 1998, 2005



Bronz (6): 1996, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 22. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili v sobotňajšom v finále na 13. MS v Košiciach nad Fínskom 4:3 a získali svoj štvrtý titul v sérii. Zopakovali tak výkon Kanaďanov, ktorí dovtedy ako jediní získali štyri tituly po sebe v rokoch 2001, 2003, 2005 a 2007. Slováci vo finálovom zápase trikrát viedli o dva góly (2:0, 3:1, 4:2) a hoci Fíni viackrát dotiahli, vyrovnať sa im nepodarilo.Pre Slovákov je to celkovo piaty titul. Trofej svetového šampióna získali aj v rokoch 1999, 2013, 2015 a 2017. V počte cenných kovov rozšírili zbierku na päť zlatých, dve strieborné a šesť bronzových medailí.Zápasu predchádzala zaujímavá udalosť, keď slovenský útočník Jaroslav Martinusík požiadal o ruku priateľku Alexandru. Práve on sa už v 8. sekunde dostal do sľubnej šance, ale brankára Fínov Kuusama neprekvapil. Prvá tretina priniesla väčšiu streleckú aktivitu Slovákov, avšak bez gólového efektu. V úvodných sekundách druhej časti sa Martinusík vrátil z trestnej lavice, vzal loptičku fínskemu obrancovi a otvoril skóre - 1:0. Fíni síce následne viackrát zovreli domácich reprezentantov, tí však ich tlaku odolali. V 26. minúte Kuusamo podcenil strelu Božíka spomedzi kruhov a Slováci viedli 2:0. Fíni ešte do druhej prestávky znížili, keď Vuorenmaa využil presilovku - 2:1.V tretej časti Slováci po góle Oravca znovu viedli o dva góly, no zmätky v ich obrane potrestal Lampo - 3:2. Slováci si však víťazstvo nenechali ujsť, v 42. minúte Teplický dokončil akciu Oravca a upravil na 4:2. Fíni skúsili aj hru bez brankára, dosiahli v nej kontaktný gól Viitanena, ale vyrovnať už nedokázali.