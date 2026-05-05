Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

05. mája 2026

Bad Bunny ako starček či Williamsová vo Swarovskom. Na Met Gala sa zišli najväčšie ikony módy, filmu, športu a umenia



Podujatie, ktorá sa koná vždy v prvý májový pondelok, už tri desaťročia zastrešuje globálna šéfredaktorka módneho magazínu Vogue Anna Wintourová. Najväčšie hviezdy Hollywoodu, hudby, športu a ...



Zdieľať
2_26_met_museum_costume_institute_benefit_gala_35342 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Podujatie, ktorá sa koná vždy v prvý májový pondelok, už tri desaťročia zastrešuje globálna šéfredaktorka módneho magazínu Vogue Anna Wintourová.


Najväčšie hviezdy Hollywoodu, hudby, športu a módy – na čele s Beyoncé, Madonnou a Nicole Kidmanovou – sa v pondelok večer zišli na červenom koberci charitatívneho podujatia Met Gala v New Yorku, ktoré je zároveň najprestížnejšou módnou nocou roka. Jeho tohtoročná téma „Móda je umenie“ nadväzovala na výstavu „Umenie kostýmu“ v Kostýmovom inštitúte Metropolitného múzea umenia.

Hviezdne kreácie


Beyoncé, ktorá sa na Met Gala objavila prvýkrát po desiatich rokoch a patrila medzi spoluhostiteľky večera, dorazila medzi poslednými – v oslnivých šatách pripomínajúcich poskladanú kostru, doplnených dramatickým perovým kabátom a čelenkou. Sprevádzali ju Jay‑Z vo fraku a dcéra Blue Ivy v bielych šatách bez ramienok a na ligotavých vysokých opätkoch.

Jej spoluhostiteľky Nicole Kidmanová a Venus Williamsová otvorili večer v kreáciách od Chanela a Swarovskeho. Postupne prichádzali ďalšie hviezdy: Madonna, Cher, Stevie Nicks, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Tyla, Rihanna s A$AP Rockom či tohtoročný držiteľ Grammy Bad Bunny, ktorý prišiel s paličkou a sivou parochňou ako „staršia verzia samého seba“. Nechýbali módni tvorcovia Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney či Anthony Vaccarello.

Silné zastúpenie mali aj športovci, na červenom koberci sa objavili  zlaté olympijské medailistky Alysa Liu a Eileen Gu, superhviezda NFL Russell Wilson a viaceré ženské aj mužské hviezdy amerického basketbalu.

Tridsaťročná história


Podujatie, ktorá sa koná vždy v prvý májový pondelok, už tri desaťročia zastrešuje globálna šéfredaktorka módneho magazínu Vogue Anna Wintourová. Met Gala je zároveň zbierkou pre Kostýmový inštitút a tento rok podľa riaditeľa múzea Maxa Holleina priniesla rekordných 42 miliónov dolárov.

„Keď premýšľam o tejto šou, ak by som ju mal opísať jedným slovom, bolo by to rovnocennosť – rovnocennosť medzi umeleckými dielami,“ opísal pre AFP kurátor Kostýmového inštitútu Andrew Bolton večer, ktorý bol oslavou elegancie, módy a umenia.

„Preto neexistuje žiadna hierarchia medzi sochou, maľbou, módou či fotografiou a žiadna hierarchia medzi telami – medzi klasickým telom a telom so zdravotným znevýhodnením.“



Zdroj: SITA.sk - Bad Bunny ako starček či Williamsová vo Swarovskom. Na Met Gala sa zišli najväčšie ikony módy, filmu, športu a umenia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Petra Bernasovská: „Rádio je neviditeľné divadlo a poslucháč vašu prirodzenosť vycíti“ – ROZHOVOR

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 