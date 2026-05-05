Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Bad Bunny ako starček či Williamsová vo Swarovskom. Na Met Gala sa zišli najväčšie ikony módy, filmu, športu a umenia
Podujatie, ktorá sa koná vždy v prvý májový pondelok, už tri desaťročia zastrešuje globálna šéfredaktorka módneho magazínu Vogue Anna Wintourová. Najväčšie hviezdy Hollywoodu, hudby, športu a ...
Najväčšie hviezdy Hollywoodu, hudby, športu a módy – na čele s Beyoncé, Madonnou a Nicole Kidmanovou – sa v pondelok večer zišli na červenom koberci charitatívneho podujatia Met Gala v New Yorku, ktoré je zároveň najprestížnejšou módnou nocou roka. Jeho tohtoročná téma „Móda je umenie“ nadväzovala na výstavu „Umenie kostýmu“ v Kostýmovom inštitúte Metropolitného múzea umenia.
Hviezdne kreácie
Beyoncé, ktorá sa na Met Gala objavila prvýkrát po desiatich rokoch a patrila medzi spoluhostiteľky večera, dorazila medzi poslednými – v oslnivých šatách pripomínajúcich poskladanú kostru, doplnených dramatickým perovým kabátom a čelenkou. Sprevádzali ju Jay‑Z vo fraku a dcéra Blue Ivy v bielych šatách bez ramienok a na ligotavých vysokých opätkoch.
Jej spoluhostiteľky Nicole Kidmanová a Venus Williamsová otvorili večer v kreáciách od Chanela a Swarovskeho. Postupne prichádzali ďalšie hviezdy: Madonna, Cher, Stevie Nicks, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Tyla, Rihanna s A$AP Rockom či tohtoročný držiteľ Grammy Bad Bunny, ktorý prišiel s paličkou a sivou parochňou ako „staršia verzia samého seba“. Nechýbali módni tvorcovia Donatella Versace, Tom Ford, Stella McCartney či Anthony Vaccarello.
Bad Bunny at Met Gala 2026 pic.twitter.com/vuPkHKbckv
— Met Gala 2026 (@2026MetGala) May 5, 2026
Silné zastúpenie mali aj športovci, na červenom koberci sa objavili zlaté olympijské medailistky Alysa Liu a Eileen Gu, superhviezda NFL Russell Wilson a viaceré ženské aj mužské hviezdy amerického basketbalu.
Tridsaťročná história
Podujatie, ktorá sa koná vždy v prvý májový pondelok, už tri desaťročia zastrešuje globálna šéfredaktorka módneho magazínu Vogue Anna Wintourová. Met Gala je zároveň zbierkou pre Kostýmový inštitút a tento rok podľa riaditeľa múzea Maxa Holleina priniesla rekordných 42 miliónov dolárov.
„Keď premýšľam o tejto šou, ak by som ju mal opísať jedným slovom, bolo by to rovnocennosť – rovnocennosť medzi umeleckými dielami,“ opísal pre AFP kurátor Kostýmového inštitútu Andrew Bolton večer, ktorý bol oslavou elegancie, módy a umenia.
„Preto neexistuje žiadna hierarchia medzi sochou, maľbou, módou či fotografiou a žiadna hierarchia medzi telami – medzi klasickým telom a telom so zdravotným znevýhodnením.“
Zdroj: SITA.sk - Bad Bunny ako starček či Williamsová vo Swarovskom. Na Met Gala sa zišli najväčšie ikony módy, filmu, športu a umenia © SITA Všetky práva vyhradené.
