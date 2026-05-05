Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
HONOR uvádza sériu HONOR 600: nový štandard pre prémiovú strednú triedu
HONOR 600 a HONOR 600 Pro posúvajú hranice vďaka vlajkovej AI fotografii a špičkovej odolnosti
Globálna spoločnosť HONOR, líder v ekosystéme inteligentných zariadení s umelou inteligenciou, dnes odhalila úplne novú sériu HONOR 600. Táto séria bola navrhnutá pre novú generáciu tvorcov, ktorí chcú okamihy nielen zachytávať, ale ich aj tvorivo interpretovať a zdieľať s celým svetom. Séria HONOR 600 v sebe spája v odvetví unikátnu technológiu AI Video z fotografie 2.0, vlajkový 200 Mpx hlavný AI fotoaparát pre ultra čisté nočné snímky[1], špičkovú batériu s kapacitou 6 400 mAh s dlhou životnosťou, procesory Snapdragon vlajkovej triedy a mimoriadne jasný 6,57-palcový displej[2] s jasom až 8 000 nitov. To všetko je osadené v doteraz najvyberanejšom dizajne v histórii číselnej série. Výsledkom je zariadenie, ktoré prekračuje hranice svojej kategórie – nielen svojimi technickými parametrami, ale predovšetkým zážitkom, ktorý používateľom umožňuje.
Nová definícia mobilnej kreativity s exkluzívnou technológiou AI Video z fotografie 2.0[3]
Základom kreatívnych schopností série HONOR 600 je funkcia AI Video z fotografie 2.0, ktorú poháňa prvý unifikovaný multimodálny model na generovanie videa v odvetví. Ide o systém, ktorý integruje tvorbu videa, jeho úpravy a porozumenie obsahu do jedného plynulého pracovného postupu. Používatelia môžu kombinovať až tri snímky s pokynmi v prirodzenom jazyku a vytvárať tak pôsobivé 3 až 8-sekundové videosekvencie. Nad celým rozprávaním majú plnú kontrolu vďaka možnosti definovať úvodný aj záverečný záber, pričom k dispozícii je aj najrozsiahlejšia knižnica filmových šablón v odvetví pre dosiahnutie profesionálnej kvality jediným dotykom.
Nekonečné kreatívne možnosti dopĺňa špeciálne AI tlačidlo, ktoré poskytuje okamžitý prístup k generovaniu videa priamo z galérie. AI agent pre fotografie zase umožňuje úpravy prostredníctvom prirodzeného jazyka – stačí popísať požadovanú zmenu a systém ju zrealizuje. Všestranné nástroje na úpravu pohyblivých fotografií, vrátane funkcií AI zmizík pre pohyblivé fotografie a koláž z pohyblivých fotografií, uzatvárajú kreatívnu výbavu o dynamické 3D kompozície. O úspechu tohto smerovania svedčí fakt, že predchádzajúce modely tejto série už vygenerovali viac ako 13,4 milióna sekúnd videoobsahu vytvoreného umelou inteligenciou, čo podčiarkuje dopyt po expresívnom rozprávaní príbehov v mobilnom svete.
Najvýkonnejší kamerový systém pre nočnú fotografiu v segmente
Séria HONOR 600 stavia na odkaze 200 Mpx snímačov série HONOR 400 a prijíma najväčšiu výzvu mobilnej fotografie – nočné snímanie. Systém poháňaný novou generáciou inteligentnej architektúry AiMAGE disponuje 200 Mpx hlavným AI fotoaparátom s 1/1,4-palcovým snímačom, ktorý je najväčší vo svojej triede. Vďaka technológii 16-v-1 dosahuje ekvivalentnú veľkosť pixelov 2,24 μm a prostredníctvom riešenia E2E AI Remosaic prináša o 24 % vyššiu citlivosť na svetlo. Hardvérový základ dopĺňa 12 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát[4], dedikovaný snímač teploty farieb a 50 Mpx predná kamera[5]. Verzia Pro navyše obsahuje 50 Mpx periskopický teleobjektív s 3,5-násobným priblížením, ktorý umožňuje dosiahnuť až 120-násobný zoom[6].
Stabilitu zabezpečuje vlastný systém SOIS spoločnosti HONOR s AI adaptívnym modelom, ktorý dosahuje stabilizáciu na úrovni CIPA 6.0 pri hlavnom fotoaparáte[7] a CIPA 6.5 pri teleobjektíve modelu Pro[8]. Tieto hodnoty sú najsilnejšie v segmente a konkurujú výkonom základných bezzrkadloviek. Presnosť farieb garantuje exkluzívny AI HONOR snímací režim, čo je kolaboratívne riešenie viacerých kamier debutujúce v prémiovej strednej triede, ktoré inteligentne koriguje vyváženie bielej v zmiešanom osvetlení pre dosiahnutie verných tónov priamo pri stlačení spúšte.
Celý systém prepája komplexná súprava nočných AI algoritmov vylepšená o cloudové spracovanie: AI vylepšená nočná fotografia v rozsahu 0,6 až 10-násobného priblíženia, AI vylepšený portrét s rôznymi efektmi rozostrenia (pri modeli Pro), AI Super Zoom 2.0 s rozšíreným rozsahom aktivácie a funkcia SuperMoon 2.0 na modeli Pro pre dramatické kompozície mesiaca s čistým popredím.
Prémiový dizajn v spojení s výnimočnou výdržou batérie
Väčšia batéria zvyčajne znamená hrubšie zariadenie, no séria HONOR 600 tento kompromis odmieta. Vďaka remeselnému spracovaniu integrovaného cold-carvingu na úrovni vlajkových lodí je zariadenie vyformované do plynulého unibody tela, ktoré predstavuje najvyberanejšiu formu v histórii číselnej série. Matný kovový rám so saténovou povrchovou úpravou, najväčšie symetrické zaoblenie rohov v systéme Android a najužší čierny rámček v odvetví s hrúbkou 0,98 mm[9] dotvárajú dizajn, ktorý je nezameniteľne prémiový. Novinka je dostupná v troch pôsobivých farbách: Orange, Golden White a Black[10].
V tomto štíhlom profile umožnila špičková technológia vrstvenia integráciu batérie s kapacitou 6 400 mAh, čo je najväčšia kapacita v histórii tejto série, a to bez nárastu hrúbky alebo hmotnosti oproti predchádzajúcej generácii. HONOR AI systém riadenia spotreby energie dynamicky optimalizuje distribúciu energie medzi komunikáciu, spracovanie dát a odozvu na dotyk, čo umožňuje skutočnú dvojdňovú výdrž pri náročnom používaní. Dokonca aj pri teplote -20 °C a zostávajúcej kapacite 20 % zostávajú kľúčové funkcie ako hovory, video a fotografovanie plne k dispozícii.
Nabíjanie sa prispôsobuje každej situácii: 80W káblové HONOR SuperCharge[11] pre celú sériu, 50W bezdrôtové HONOR SuperCharge[12] pri modeli Pro a 27W káblové reverzné nabíjanie[13] na oboch modeloch, ktoré funguje aj pre iPhone. Dizajn zameraný na päťročnú odolnosť s až 1 600 nabíjacími cyklami zaručuje dlhodobé zdravie batérie počas celého životného cyklu produktu.
Ultra jasný displej s jasom 8 000 nitov a vstavaná odolnosť
Séria HONOR 600 zvyšuje vizuálnu úroveň vďaka 6,57-palcovému displeju, ktorý dosahuje špičkový jas 8 000 nitov[14], jemnosť 458 ppi[15], 120 Hz obnovovaciu frekvenciu[16] a 3840Hz bezrizikové stmievanie displeja[17] pre komfort očí pri zobrazení 1,07 miliardy farieb. Režim vylepšenia zobrazenia pri slnečnom svetle udržuje čitateľnosť v exteriéri prostredníctvom vylepšenej krivky jasu a dynamického nastavenia jasu na základe APL, kedy pri 20 % APL dosahuje až 4 000 nitov. HONOR displej komfortný pre oči vyvažuje tento vysoký jas inteligentnou optimalizáciou pre pohodlie pri dlhodobom sledovaní.
Displej s takýmito schopnosťami si vyžaduje rovnako robustnú ochranu. Odolnosť voči vode a prachu podľa certifikácií IP68, IP69 a IP69K[18] spolu s 5-hviezdičkovou certifikáciou SGS za prémiovú odolnosť voči pádu a tlaku[19] zaručujú, že zariadenie odolá postriekaniu vodou, prachu, pádom aj nepredvídateľným situáciám každodenného života.
Vlajkový výkon a plynulá integrácia do ekosystému Apple
Základom celého zážitku modelu HONOR 600 je procesor Snapdragon 7 Gen 4, ktorý prináša o 27 % vyšší výkon CPU a o 30 % vyšší výkon GPU pre plynulé hranie a každodenný chod. Model HONOR 600 Pro posúva latku ešte vyššie s procesorom Snapdragon 8 Elite vyrobeným 3 nm technológiou, čím dosahuje nárast výkonu o 45 % pri CPU a 44 % pri GPU, čo znamená odozvu na úrovni skutočných vlajkových lodí pri najnáročnejších aplikáciách a multitaskingu.
Séria HONOR 600 sa navyše stáva ideálnym spoločníkom pre ekosystém Apple. Vylepšená funkcia OneHop umožňuje synchronizáciu notifikácií medzi telefónom HONOR a iPhone, zdieľanie súborov s iPhone a Mac na jedno klepnutie, zdieľanie hotspotu a zobrazovanie správ z Apple Watch. Poznámky HONOR a súbory v telefóne sú na Macu prístupné ako lokálne súbory, čím sa premosťujú platformy Android a Apple pre maximálnu produktivitu.
Farba, cena a dostupnosť
HONOR 600 prichádza na slovenský trh v dvoch farebných variantoch: Orange a Black a v dvoch pamäťových verziách – 8+256GB a 8+512GB. K dispozícii bude od 6. mája 2026, v ponuke mobilných operátorov a vybraných predajcov za odporúčanú predajnú cenu 649€, respektíve 699€.
HONOR 600 Pro bude na slovenskom trhu dostupný vo farebných vyhotoveniach: Golden White a Black a vo verzii 12+512GB. Dostupný bude v predaji taktiež od 6. mája 2026 v ponuke mobilných operátorov a vybraných predajcov za odporúčanú maloobchodnú cenu 999€.
Pri uvedení na trh čakajú na zákazníkov zaujímavé ponuky. Na oficiálnom e-shope www.honorslovensko.sk vám pribalia tablet HONOR Pad X8b a magentický gift box ako darček. V predajniach mobilného operátora O2 zakazníci taktiež dostanú pribalený tablet ako darček. Mobilný operátor Telekom ponúkne špeciálny darčekový balík v hodnote 200€, v ktorom zákazníci nájdu rýchlonabíjačku, slúchadla HONOR x8i, HONOR Choice Bluetooth speaker Pro a magnetický gift box. Mobilný operátor Orange si pripravil pre zákazníkov zvýhodnenú cenu pre model HONOR 600.
[1] 200 Mpx je parameter pixelov fotoaparátu. Skutočný počet pixelov fotografie sa môže líšiť v závislosti od rôznych režimov fotoaparátu. Riaďte sa, prosím, skutočnou situáciou. Aktivácia 200 Mpx rozlíšenia si pre plnohodnotný zážitok vyžaduje vstup do režimu HIGH-RES.
[2] Vzhľadom na dizajn so zaoblenými rohmi displeja je dĺžka uhlopriečky obrazovky 6,57 palca pri meraní podľa štandardného obdĺžnika (skutočná zobrazovacia plocha je o niečo menšia).
[3] Funkcia AI Video z fotografie bude aktualizovaná prostredníctvom OTA. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych scenárov používania a podmienok prostredia. Dostupnosť a konkrétne podmienky služby, vrátane nároku na bezplatnú skúšobnú verziu počas počiatočného obdobia predaja, sa môžu v jednotlivých regiónoch líšiť. Po skončení bezplatného skúšobného obdobia môže byť ďalšie používanie spoplatnené. Podrobné informácie o podporovaných regiónoch, príslušných poplatkoch a nároku na rozšírený prístup na základe skutočnej frekvencie používania získate v zákazníckom centre HONOR alebo u miestneho poskytovateľa služieb.
[4] 12 Mpx je parameter pixelov fotoaparátu. skutočný počet pixelov fotografie sa môže líšiť v závislosti od rôznych režimov fotoaparátu. riaďte sa, prosím, skutočnou situáciou.
[5] 50 Mpx je parameter pixelov fotoaparátu. Skutočný počet pixelov fotografie sa môže líšiť v závislosti od rôznych režimov fotoaparátu. Riaďte sa, prosím, skutočnou situáciou. Aktivácia 50 Mpx rozlíšenia si pre plnohodnotný zážitok vyžaduje vstup do režimu HIGH-RES.
[6] 50 Mpx je parameter pixelov fotoaparátu. Skutočný počet pixelov fotografie sa môže líšiť v závislosti od rôznych režimov fotoaparátu. Riaďte sa, prosím, skutočnou situáciou.
[7] Stabilizácia profesionálnej úrovne CIPA 6.0 vychádza z testovacieho štandardu CIPA a vzťahuje sa na hlavný fotoaparát.
[8] Stabilizácia profesionálnej úrovne CIPA 6.5 vychádza z testovacieho štandardu CIPA a vzťahuje sa na teleobjektív modelu Pro.
[9] Séria HONOR 600 je v súčasnosti produktom s najužšími rámčekmi obrazovky spomedzi všetkých globálnych smartfónov s klasickou konštrukciou testovaných laboratóriom TÜV Rheinland.
[10] Farebné konfigurácie sa v jednotlivých regiónoch líšia, riaďte sa, prosím, ponukou konkrétneho regiónu.
[11] 80W káblové HONOR SuperCharge znamená, že maximálny výstupný výkon nabíjačky je 80 W. Vyžaduje sa použitie originálnej káblovej nabíjačky SuperCharger a nabíjacieho kábla. Skutočný nabíjací výkon sa bude inteligentne meniť v závislosti od rôznych scenárov. Riaďte sa, prosím, skutočným používaním.
[12] Podporované je 50W bezdrôtové HONOR SuperCharge. Je potrebné zakúpiť samostatnú bezdrôtovú nabíjačku HONOR SuperCharging s nabíjacou špecifikáciou nie nižšou ako 50 W. Skutočný nabíjací výkon sa bude inteligentne meniť v závislosti od rôznych scenárov. Riaďte sa, prosím, skutočným používaním.
[13] Podporuje maximálne 27W káblové reverzné nabíjanie a je schopné spätne nabíjať zariadenia, ktoré úspešne prešli testovaním v laboratóriách HONOR.
[14] Údaj o špičkovom jase 8 000 nitov pochádza z laboratórií HONOR a prejavuje sa len v určitých scenároch.
[15] Rozlíšenie série HONOR 600 je 2728*1264 a hustota pixelov PPI je 458. Skutočná obrazovka má o niečo menej efektívnych pixelov, pretože uvedené rozlíšenie zodpovedá štandardnému obdĺžniku.
[16] Obrazovka podporuje maximálnu obnovovaciu frekvenciu 120 Hz, pričom táto frekvencia sa môže mierne líšiť v závislosti od rozhraní rôznych aplikácií a kvality hier. Riaďte sa, prosím, skutočnou skúsenosťou.
[17] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Technológia PWM stmievania s ultra vysokou frekvenciou 3 840 Hz dosahuje bezrizikovú úroveň stmievania. Testovací štandard vychádza z korelácie medzi úrovňou rizika blikania a frekvenciou blikania podľa normy IEEE Std 1789-2015, ktorá definuje úroveň bez blikania pri frekvencii stmievania vyššej ako 3 125 Hz. Telefón nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určený na liečbu.
[18] Telefón nie je profesionálne vodotesný. Pri bežnom používaní je odolný voči striekajúcej vode, vode a prachu. Bol testovaný v kontrolovaných laboratórnych podmienkach a dosahuje úroveň krytia IP68 a IP69 v súlade s normami IEC 60529 (medzinárodné) a úroveň IP69K v súlade s normami IEC ISO 20653:2023. Odolnosť voči striekajúcej vode, vode a prachu nie je trvalá a ochranný výkon sa môže v dôsledku každodenného opotrebovania znížiť.
[19] Séria HONOR 600 získala švajčiarsku 5-hviezdičkovú certifikáciu SGS Premium Performance za odolnosť voči pádu a tlaku, čím spĺňa technické špecifikácie spoľahlivosti SGS. Ako presný elektronický výrobok je telefón v prípade pádu stále vystavený riziku poškodenia. Buďte, prosím, opatrní a vyvarujte sa pádom alebo nárazom.
