Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Bad Bunny štartuje v Barcelone európsku časť svetového turné. Kde všade ho môžete vidieť?
Trojnásobný víťaz Grammy a jedna z najväčších speváckych superstar súčasnosti Bad Bunny odštartoval v piatok európsku časť svojho svetového turné koncertom v španielskej Barcelone. Do konca júla odohrá na kontinente 29 vystúpení.
Turné nadväzuje na minuloročnú 31‑koncertnú rezidenciu v San Juane, kde predstavil svoj najnovší album Debi Tirar Mas Fotos („Mal som spraviť viac fotiek“), ktorý spája tradičnú portorickú hudbu s reggaetonom a trapom. V Európe vystúpi dvakrát v Barcelone a dvakrát v Lisabone, následne zamieri do Madridu, kde má naplánovaných desať koncertov na štadióne Metropolitano.
Potom bude pokračovať v Nemecku, Holandsku, Británii, Francúzsku, Švédsku, Poľsku a Taliansku, pričom záverečný koncert odohrá 22. júla v Bruseli. So svojim svetovým turné už precestoval Latinskú Ameriku, Austráliu a Japonsko, pričom vynechal Spojené štáty, aby ochránil fanúšikov pred možnými zásahmi amerického imigračného úradu ICE.
Bad Bunny sa v USA objavil vo februári v polčasovej šou Super Bowlu, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany podporovateľov prezidenta Donalda Trumpa, keďže celé vystúpenie odspieval výlučne v španielčine.
Globálna sledovanosť jeho vystúpenia na Super Bowle dosiahla 4,157 miliardy videní za prvých 24 hodín, čím prekonal všetky doterajšie rekordy naprieč platformami. Len v samotných USA si jeho šou v televízii naživo pozrelo 128,2 milióna divákov, ktorá sa tak stala štvrtým najsledovanejším polčasovým vystúpením v americkej televíznej histórii.
Tridsaťdvaročný umelec sa z portorickej undergroundovej scény vypracoval medzi najväčšie svetové hviezdy a výrazne prispel k presadeniu reggaetonu a latin trapu do globálneho mainstreamu. Vo februári získal tri ceny Grammy vrátane ceny za album roka.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/bad-bunny-super-bowl-halftime-show-2026-fotografie/">Bad Bunny Super Bowl Halftime Show 2026 (fotografie)
Tridsaťdvaročný umelec sa z portorickej undergroundovej scény vypracoval medzi najväčšie svetové hviezdy a výrazne prispel k presadeniu reggaetonu a latin trapu do globálneho mainstreamu. Vo februári získal tri ceny Grammy vrátane ceny za album roka.
