 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

22. mája 2026

Sedem dní do rozsudku smrti. A právnik proti celému systému!



Stačí sedem dní a jeden nevinný človek môže skončiť na elektrickom kresle. Steve Cavanagh prináša ďalší strhujúci diel série s Eddiem Flynnom.



Sedem dní je temný, inteligentný a mimoriadne napínavý právnický triler, ktorý vás vtiahne od prvej strany.

Príbeh sa začína v mestečku Buckstown v Alabame, kde je mladý Afroameričan Andy Dubois obvinený z brutálnej vraždy bielej študentky Skylar Edwardsovej. Dôkazy vyzerajú jednoznačne - priznanie, svedkovia, tlak verejnosti. Pre miestnych je prípad prakticky uzavretý ešte pred začiatkom procesu.
Lenže do mesta prichádza Eddie Flynn.

Bývalý podvodník a dnes brilantný newyorský advokát má na záchranu Andyho presne sedem dní. Sedem dní na boj proti prokurátorovi, ktorý miluje trest smrti. Sedem dní proti skorumpovanej polícii, nepriateľsky naladenému mestu a systému, ktorý sa rozhodol nájsť vinníka za každú cenu.
A ako keby to nestačilo, Eddie postupne zisťuje, že v pozadí prípadu sa skrýva niečo omnoho temnejšie.

Jednou z najvýraznejších postáv knihy je okresný prokurátor Randal Korn. Muž prezývaný „kráľ cely smrti“ poslal na elektrické kreslo viac ľudí než ktorýkoľvek iný prokurátor v Amerike. A podľa všetkého si to užíva. Steve Cavanagh z neho vytvoril protivníka, z ktorého doslova ide strach. Korn nie je len ambiciózny právnik. Je to človek posadnutý mocou, víťazstvami a trestom smrti. Nezáleží mu na pravde ani spravodlivosti. Dôležité je len odsúdenie.

Práve konflikt medzi Kornom a Eddiem Flynnom robí knihu takou elektrizujúcou. Flynn totiž nie je typický uhladený advokát. Má pouličné inštinkty bývalého podvodníka, ostrý jazyk a schopnosť vidieť to, čo ostatní prehliadajú. A keď sa títo dvaja stretnú v jednej súdnej sieni, iskry lietajú od prvých strán.

To, čo robí Sedem dní výnimočným, nie je iba napätie. Steve Cavanagh otvára aj vážne spoločenské témy - rasizmus, trest smrti, korupciu a zneužívanie moci. Autor v poznámkach ku knihe spomína skutočné štatistiky o treste smrti v USA, ktoré ho pri písaní šokovali. A práve preto kniha pôsobí tak autenticky. Nie je to len fikcia pre efekt. Mnohé veci v nej majú veľmi reálny základ. Pri čítaní si uvedomujete, ako ľahko môže systém zlyhať. Ako rýchlo sa z vyšetrovania stane divadlo a z človeka symbol, ktorého treba obetovať.
A práve preto má kniha aj silný emocionálny dopad.

Sedem dní je kniha pre čitateľov, ktorí milujú inteligentné trilery, morálne dilemy a príbehy, pri ktorých sa neustále mení pohľad na vinníka. Steve Cavanagh opäť dokazuje, že patrí medzi absolútnu špičku žánru. A Eddie Flynn? Ten vás po tejto knihe bude baviť ešte viac než doteraz.


