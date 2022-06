Badač chce vybudovať silný a kvalitný tím, v spravodajstve by stavil na rozdiely medzi názormi

13.6.2022 (Webnoviny.sk) -Vybudovať chce silný, kvalitný a stabilný tím. Tvrdil, že zamestnanci RTVS nemajú vhodné podmienky na prácu a sú neadekvátne finančne ohodnotení. RTVS nie je schopná si ich udržať a odchádzajú ku konkurencií.Zmenil by organizačnú štruktúru a využil by výhodu RTVS, že disponuje rozhlasom, televíziou, webom a vydavateľstvom. Chce založiť viaceré producentské centrá, keď by sa jeden producent staral o projekt na viacerých platformách. Badač by pristúpil k úprave profilácie programových okruhov. Televíznu dvojku by rozdelil na programovú službu pre rodiny a pre deti a mládež. Na programovej Trojke by okrem archívnych programov vysielal aj náboženské programy či programy pre menšiny.Badač si myslí, že kandidátom na post generálneho riaditeľa chýba osobná skúsenosť z audiovizuálneho prostredia. „Možno som naivný,“ poznamenal a dodal, že napriek tomu sa uchádza o podporu ako producent audiovizuálnych diel.