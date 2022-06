Švédsko je pripravené na riešenie bezpečnostných obáv Turecka, to teší aj Stoltenberga

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg je „rád“, že švédska vláda potvrdila svoju pripravenosť na riešenie bezpečnostných obáv Turecka v súvislosti s jeho vstupom do vojenskej aliancie.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vetuje vstup Švédska a susedného Fínska do NATO , ktorý podnietila ruská invázia na Ukrajinu, tvrdiac okrem iného to, že podporujú kurdských militantov, a trvá na zmene ich politiky.

Menia legislatívu

Švédsko, ktoré v pondelok Stoltenberg navštívil, podľa jeho slov začalo meniť svoju protiteroristickú legislatívu a „zabezpečí, že právny rámec pre vývoz zbraní bude odrážať jej budúci štatút člena NATO s novými záväzkami voči spojencom“, čo boli dva dôležité kroky pre riešenie tureckých obáv.

Cieľom je vyriešiť tieto záležitosti, čo najskôr, aby sa severské krajiny mohli čo najskôr stať členmi NATO, poznamenal.

Vyriešenie týchto otázok

13.6.2022 (Webnoviny.sk) -Švédska premiérka Magdalena Anderssonová sa vyjadrila, že Švédsko berie turecké obavy veľmi vážne a „prinajmenšom ich obavy o bezpečnosť, pokiaľ ide o boj proti terorizmu“. Jej ambíciou je podľa jej slov čo najskoršie vyriešenie týchto otázok.Stoltenberg po rokovaniach s premiérkou odmietol povedať, či by sa otázka vstupu mala vyriešiť pred samitom NATO v Madride 28. júna alebo pred voľbami do švédskeho parlamentu 11. septembra. Švédsko a Fínsko dostali pozvanie na stretnutie v Španielsku.V nedeľu sa Stoltenberg stretol s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm . Pri tejto príležitosti sa vyjadril, že bezpečnostné obavy, ktoré prednieslo Turecko v rámci odmietania snahy Švédska a Fínska o vstup do NATO, sú legitímne a treba ich brať vážne.