|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. júla 2026
Bager v Trnave poškodil plynové potrubie, na miesto smerovali policajti aj hasiči
Policajti na Golianovej ulici museli pre únik plynu odstaviť dopravu a posielať preč zvedavých ľudí. Hasiči, policajti aj plynári smerovali vo štvrtok dopoludnia na Golianovu ulicu v ...
Zdieľať
16.7.2026 (SITA.sk) - Policajti na Golianovej ulici museli pre únik plynu odstaviť dopravu a posielať preč zvedavých ľudí.
Hasiči, policajti aj plynári smerovali vo štvrtok dopoludnia na Golianovu ulicu v Trnave, kde bolo pri výkopových prácach poškodené plynové potrubie. Policajti tu odstavili dopravu a preč posielajú aj zvedavých ľudí zo sídliska, ktorí sa prichádzajú na miesto pozrieť. Vysvetľujú im, že aj keď sú plynári na mieste, unikajúci plyn môže znamenať pre ľudí nebezpečenstvo. Udalosť riešia hlavne plynári, hasiči zasahovať nemuseli, zostávajú však k dispozícii na mieste.
K poškodeniu potrubia došlo počas prác bagrom pri revitalizácii priľahlého sídliska. Mesto Trnava tu do obnovy veľkého sídliskového priestoru investuje viac ako 12 miliónov eur, ide o jednu z najväčších investícií mesta v novodobej histórii samosprávy. V území s rozlohou 115 tisíc metrov štvorcových prejde obnovou všetkých deväť vnútroblokov i centrálna zóna.
Zdroj: SITA.sk - Bager v Trnave poškodil plynové potrubie, na miesto smerovali policajti aj hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči, policajti aj plynári smerovali vo štvrtok dopoludnia na Golianovu ulicu v Trnave, kde bolo pri výkopových prácach poškodené plynové potrubie. Policajti tu odstavili dopravu a preč posielajú aj zvedavých ľudí zo sídliska, ktorí sa prichádzajú na miesto pozrieť. Vysvetľujú im, že aj keď sú plynári na mieste, unikajúci plyn môže znamenať pre ľudí nebezpečenstvo. Udalosť riešia hlavne plynári, hasiči zasahovať nemuseli, zostávajú však k dispozícii na mieste.
K poškodeniu potrubia došlo počas prác bagrom pri revitalizácii priľahlého sídliska. Mesto Trnava tu do obnovy veľkého sídliskového priestoru investuje viac ako 12 miliónov eur, ide o jednu z najväčších investícií mesta v novodobej histórii samosprávy. V území s rozlohou 115 tisíc metrov štvorcových prejde obnovou všetkých deväť vnútroblokov i centrálna zóna.
Zdroj: SITA.sk - Bager v Trnave poškodil plynové potrubie, na miesto smerovali policajti aj hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
BILLA opäť podporí Dúhový PRIDE Bratislava. Téma rešpektu je pre ňu dôležitá aj vo vnútri firmy
BILLA opäť podporí Dúhový PRIDE Bratislava. Téma rešpektu je pre ňu dôležitá aj vo vnútri firmy
<< predchádzajúci článok
Balkánsky „Heathrow“ pre vtáky mizne. Odborníci varujú, že Čierna Hora už nemá čas
Balkánsky „Heathrow“ pre vtáky mizne. Odborníci varujú, že Čierna Hora už nemá čas