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BILLA opäť podporí Dúhový PRIDE Bratislava. Téma rešpektu je pre ňu dôležitá aj vo vnútri firmy
Tagy: Dúhový PRIDE Bratislava PR PRIDE
Spoločnosť BILLA bude aj tento rok partnerom Dúhového PRIDE Bratislava, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júla na Námestí slobody. Na podujatí bude mať stánok pri rodinnej zóne a jej ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť BILLA bude aj tento rok partnerom Dúhového PRIDE Bratislava, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júla na Námestí slobody.
Na podujatí bude mať stánok pri rodinnej zóne a jej zamestnanci a zamestnankyne sa zúčastnia aj pochodu. BILLA chce aj takto pripomenúť, že rešpekt a bezpečné prostredie si zaslúži každý človek bez rozdielu.
Spoločnosť BILLA sa dlhodobo hlási k rozmanitosti a rešpektu. Je jedným zo signatárov Charty diverzity Slovensko a podporu Dúhového PRIDE vníma ako prirodzené pokračovanie svojich aktivít v tejto oblasti. Rozmanitosť podľa spoločnosti nepatrí len na námestia, ale aj do pracovného prostredia, predajní a každodenných vzťahov medzi ľuďmi.
Na tohtoročnom podujatí bude mať BILLA stánok v blízkosti rodinnej zóny a niektorí jej zamestnanci a zamestnankyne budú aj súčasťou pochodu. Podpora sa zároveň objaví aj na digitálnych obrazovkách v predajniach po celom Slovensku, na webovej stránke, sociálnych sieťach aj prostredníctvom citylightov.
"V BILLA pracujú ľudia s rôznymi skúsenosťami, názormi, pôvodom, vierovyznaním, vekom či životným príbehom. Práve táto rozmanitosť je pre nás prirodzenou súčasťou práce. Podporou Dúhového PRIDE chceme povedať, že každý človek si zaslúži rešpekt – bez ohľadu na to, kým je, koho miluje alebo akú má životnú cestu. Sme otvorení pre všetkých," hovorí Barbora Slivková, vedúca oddelenia Ľudia a kultúra BILLA Slovensko.
Témou tohtoročného Dúhového PRIDE Bratislava je odvaha. Pre BILLA znamená odvaha aj možnosť byť sám sebou bez strachu z odsudzovania. V práci, v obchode aj mimo neho. Odvahou môže byť aj férový prístup, ohľaduplný jazyk, otvorenosť v tíme alebo to, že sa človek zastane niekoho, kto to potrebuje.
"Dlhoročné partnerstvo s BILLA je pre nás dôkazom, že solidarita a ochrana ľudských práv majú pevné miesto aj vo firemnom svete. Ďakujeme, že sa BILLA opakovane vie postaviť za správne hodnoty, pomáha zraniteľným skupinám a pomáha nám šíriť posolstvo rešpektu po celom Slovensku," dodáva Lucia Horváthová, riaditeľka Dúhového PRIDE Bratislava.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - BILLA opäť podporí Dúhový PRIDE Bratislava. Téma rešpektu je pre ňu dôležitá aj vo vnútri firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Na podujatí bude mať stánok pri rodinnej zóne a jej zamestnanci a zamestnankyne sa zúčastnia aj pochodu. BILLA chce aj takto pripomenúť, že rešpekt a bezpečné prostredie si zaslúži každý človek bez rozdielu.
Spoločnosť BILLA sa dlhodobo hlási k rozmanitosti a rešpektu. Je jedným zo signatárov Charty diverzity Slovensko a podporu Dúhového PRIDE vníma ako prirodzené pokračovanie svojich aktivít v tejto oblasti. Rozmanitosť podľa spoločnosti nepatrí len na námestia, ale aj do pracovného prostredia, predajní a každodenných vzťahov medzi ľuďmi.
Na tohtoročnom podujatí bude mať BILLA stánok v blízkosti rodinnej zóny a niektorí jej zamestnanci a zamestnankyne budú aj súčasťou pochodu. Podpora sa zároveň objaví aj na digitálnych obrazovkách v predajniach po celom Slovensku, na webovej stránke, sociálnych sieťach aj prostredníctvom citylightov.
"V BILLA pracujú ľudia s rôznymi skúsenosťami, názormi, pôvodom, vierovyznaním, vekom či životným príbehom. Práve táto rozmanitosť je pre nás prirodzenou súčasťou práce. Podporou Dúhového PRIDE chceme povedať, že každý človek si zaslúži rešpekt – bez ohľadu na to, kým je, koho miluje alebo akú má životnú cestu. Sme otvorení pre všetkých," hovorí Barbora Slivková, vedúca oddelenia Ľudia a kultúra BILLA Slovensko.
Témou tohtoročného Dúhového PRIDE Bratislava je odvaha. Pre BILLA znamená odvaha aj možnosť byť sám sebou bez strachu z odsudzovania. V práci, v obchode aj mimo neho. Odvahou môže byť aj férový prístup, ohľaduplný jazyk, otvorenosť v tíme alebo to, že sa človek zastane niekoho, kto to potrebuje.
"Dlhoročné partnerstvo s BILLA je pre nás dôkazom, že solidarita a ochrana ľudských práv majú pevné miesto aj vo firemnom svete. Ďakujeme, že sa BILLA opakovane vie postaviť za správne hodnoty, pomáha zraniteľným skupinám a pomáha nám šíriť posolstvo rešpektu po celom Slovensku," dodáva Lucia Horváthová, riaditeľka Dúhového PRIDE Bratislava.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - BILLA opäť podporí Dúhový PRIDE Bratislava. Téma rešpektu je pre ňu dôležitá aj vo vnútri firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dúhový PRIDE Bratislava PR PRIDE
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