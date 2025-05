Bajo Holečková: Kým ľudia počítajú každé euro, Fico s Gerdom na Úrade vlády SR objednávajú alkohol za tísíce

Fľaše koňaku za vyše 18-tisíc eur

Výzva Ficovi a Gedrovi

14.5.2025 (SITA.sk) - Za posledných 15 mesiacov Úrad vlády SR uzavrel dve zmluvy na objednávku alkoholu za takmer 50-tisíc eur. Upozornila na to poslankyňa Martina Bajo Holečková SaS ).„Kým obyčajní ľudia počítajú každé euro, tak Fico Gedrom na Úrade vlády SR objednávajú alkohol za tisíce," vyhlásila Hlečková a súčasne pridala odkazy aj na rámcové zmluvy, ktoré Úrad vlády SR uzavrel.Ako spresnila, objednali napríklad viac ako 400 fliaš koňaku za viac ako 18-tisíc eur, viac ako 270 fliaš hruškovice za viac ako štyritisíc eur či takmer sto fliaš rumu za takmer štyritisíc eur. Zo zmlúv vyplýva, že úrad vlády za tisíce eur objednal aj stovky fliaš sektu čí vína. Podľa poslankyne je to znepokojujúce preto, že na Slovensku je takmer milión ľudí na hranici chudoby.„Mamám s deťmi padá v nemocniciach omietka na hlavu, mladé rodiny si nemôžu dovoliť vlastné bývanie, ale pán premiér má na koňak. Na veľa koňaku. Čo to má akože byť?," uviedla Bajo Holečková a upozornila, že sa cez Úradu vlády SR cez infozákon pýtala, koľko peňazí v roku 2024 minul na nákup alkoholu, odpoveď nedostala s odôvodnením, že to nie je vo verejnom záujme.„Takže takto, páni Fico, Gedra a ďalší. Každé jedno euro, ktoré miniete, pochádza od ľudí a ľudia majú právo vedieť, na čo ste ich peniaze minuli. Preto vás vyzývam, aby ste zverejnili, koľko peňazí sa od volieb minulo na nákup alkoholu pre Úrad vlády SR. Prestaňte sa hrať na papalášov a začnite konečne pracovať pre ľudí. Ale pre všetkých ľudí, nielen pre tých vašich," uzavrela poslankyňa.